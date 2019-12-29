Тунис ужесточит контроль над границей с Ливией на фоне протестов из-за визита Эрдогана

Тунис, 29 декабря. Недавнее заявление турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана о решении Анкары прислать в Ливию войска по просьбе так называемого Правительства национального согласия обернулось негативной реакцией в Тунисе. А переговоры Эрдогана с главой Туниса Каисом Саидом обострили ситуацию — в столице Туниса прошли протесты. В связи с этими событиями власти североафриканской страны приняли решение усилить меры безопасности на границе с Ливией.

Так, на фоне проходящих в стране протестов из-за вмешательства Турции в ливийский конфликт Тунис усиливает контроль вдоль 500-километровой границы с Ливией. Приближающиеся новогодние праздники также сказываются на данном решении тунисских властей.

Накануне в Тунисе состоялась демонстрация перед турецким посольством. Десятки демонстрантов выразили свое недовольство визитом Эрдогана в страну, состоявшимся на днях, и его встречей с Саидом. Тунисские активисты выразили обеспокоенность сообщениями о вероятной координации Анкары с Тунисом в вопросе задуманного Турцией вмешательства в ситуацию в Ливии. Они также потребовали, чтобы глава государства публично обозначил позицию насчет заявлений Эрдогана о том, что с Тунисом якобы достигнута договоренность о поддержке так называемого ПНС Ливии. При этом власти Туниса отрицают взаимодействие с Турцией по конфликту в Ливии. Кроме того, активисты настаивают на том, чтобы Каис Саид публично отрекся от взаимодействия с турецким президентом в данной сфере. Демонстранты уверены, что ливийский конфликт должен решаться без вмешательства извне.

Ранее Федеральное агентство новостей провело собственное расследование и узнало подробности турецкого военного вмешательства в Ливию. Выяснилось, что Анкара поставляет террористам ПНС Ливии военную технику и боеприпасы, несмотря на введенное ООН оружейное эмбарго.

Добавим, что Ливийская национальная армия под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара проводит антитеррористическую операцию против захвативших Триполи вооруженных бандформирований, действующих под прикрытием так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. В декабре 2019 года Хафтар заявил, что ЛНА начала решающую операцию по освобождению столицы Ливии от джихадистов.