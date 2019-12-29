ليبيا ، 29 ديسمبر نتائج: مقاتلو "الدولة الإسلامية" في خدمة ، تركيا ترسل مرتزقة جدد في طرابلس

ليبيا ، 29 ديسمبر: ستناقش اليونان في الأمم المتحدة مع تركيامساعدتها لحكومة الوفاق الليبية ، ووصف الخبير تدخل تركيا في ليبيا على أنه محاولة لإحياء الإمبراطورية العثمانية



طائرة تركية تطير إلى ليبيا على متنها مسلحون



طائرة تركية تطير إلى ليبيا على متنها مسلحون

حلقت طائرتان من طراز إيربوس319 من تركيا إلى عاصمة ليبيا طرابلس. على متن الطائرة ، كان المقاتلون السوريون ، الذين ترسلهم أنقرة لتجنيد في صفوف حكومة الوفاق



حول رحلة طائرتين ليبيتين على تويتر ، قال المخضرم في سلاح الجو الأمريكي بوب هاين ، الذي نشر لقطات من مورد فلايت رادارر ، والذي يسمح لك بتتبع حركة الطائرات.

وفقًا للبيانات ، تمت رحلة الطائرة التركية في الليلة السابقة. في وقت لاحق ، طارت طائرة ثالثة ، وهي طائرة براق الجوية 737 ، من اسطنبول إلى ليبيا



أذكر ، في وقت سابق ، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن أنقرة ستنقل قواتها إلى ليبيا على الفور إذا طلبت الوفاق ذلك. كما وعد التركي الجيش بأنهم سيساعدون "حكومة" طرابلس على مواجهة العملية المناهضة للإرهاب للجيش الوطني الليبي. حكومة



في وقت لاحق ، أجرت وكالة أخبار الأنترنيت تحقيقاتها الخاصة ، والتي تم خلالها الكشف عن تفاصيل جديدة للتدخل التركي في الصراع في ليبيا. وفقًا لـ وكالة أخبار الأنترنيت ، تزود أنقرة إرهابيي حكومة الوفاق بالمعدات والذخيرة العسكرية ، على الرغم من حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة ، كما تنقل المدربين الأتراك والمقاتلين من إدلب



وفقًا لمصدر وكالة أخبار الأنترنيت ، في النصف الثاني من شهر أكتوبر ، تم نقل حوالي ألفي متشدد سوري من تركيا إلى ليبيا في حاويات على متن سفينة شحن ميديكون سينوب . تحدث قائد الكتيبة 404 من مجموعة فرسان جانزور ، النقيب عبد القوي خليفة ، عن وصول المقاتلين السوريين من اسطنبول إلى مصراتة.



في 25 ديسمبر ، ذكرت وكالة أخبار الأنترنيت أن ثلاث طائرات على الأقل من المقاتلين السوريين كانت تغادر من اسطنبول إلى ليبيا. تستخدم أنقرة تونس كنقطة عبور لإيصال الإرهابيين إلى ليبيا. يتم إرسال مقاتلين سوريين من جماعات إرهابية مثل فرقة السلطان مراد و صقور الشام وفيلق الشام إلى طرابلس



وفي الوقت نفسه ، يقوم الجيش الوطني الليبي ، بقيادة المشير خليفة حفتر ، بعملية مكافحة الإرهاب ، الكرامة ، لتحرير البلاد من المتشددين الذين استولوا على الأراضي الليبية بعد الثورة التي رعتها الولايات المتحدة عام 2011



وصف الخبير تدخل تركيا في ليبيا بأنه محاولة لإحياء الإمبراطورية العثمانية

ترتبط السياسة العدوانية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضد ليبيا بآماله في إحياء عظمة الإمبراطورية العثمانية. أعرب عن هذا الرأي أندريه سوزدالتسيف ، نائب عميد كلية الاقتصاد العالمي والشؤون الدولية في المدرسة العليا للاقتصاد

لاحظ العالم السياسي أن أنقرة حساسة للغاية للأحداث في العالم العربي وشمال إفريقيا



هذه هي المنطقة السابقة للإمبراطورية العثمانية وهم قلقون للغاية بشأنها. خرجت تركيا من سوريا في العقد الأول من القرن العشرين ، في الحرب بين تركيا وإيطاليا. قال سوزدالتسيف إن هذه إحدى اللحظات المؤلمة في التاريخ التركي

وأوضح الخبير لماذا لا يمكن لروسيا أن تظل غير مبالية بخطط أردوغان لتنفيذ غزو عسكري لليبيا. وأشار إلى أن تركيا عضو في حلف شمال الأطلسي. وبالتالي ، يمكن أن تتحول المواجهة مع أنقرة إلى صراع مع الناتو ، وفقًا لتقرير السياسة اليوم.

في 27 ديسمبر ، عقد رئيس الاتحاد الروسي اجتماعًا مع أعضاء مجلس الأمن. وفقًا للسكرتير الصحفي لرئيس الدولة ديمتري بيسكوف ، تمت مناقشة الوضع في ليبيا في الاجتماع.

في وقت سابق ، ناقش بوتين عبر الهاتف الوضع في ليبيا مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي. ناقش الطرفان خطوات مشتركة تهدف إلى استقرار الوضع.

كما أصبح معروفًا أن تركيا حشدت أكثر من ثمانية آلاف من المقاتلين السوريين من الجماعات المسلحة غير الشرعية لدعم المتشددين في ليبيا.

حققت إحدى وكالات الأنباء الفيدرالية في تدخل أنقرة العسكري في الشؤون الليبية



تعتزم اليونان المشاركة في مفاوضات الأمم المتحدة بشأن مساعدة تركيا لإرهابيي حكومة الوفاق الوطني الليبي

تريد اليونان المشاركة في المفاوضات بشأن ليبيا تحت رعاية الأمم المتحدة بسبب التوتر المتزايد مع تركيا. صرح بذلك رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس.

ومن المقرر عقد الاجتماع ، الذي سيكون موضوعه الرئيسي هو تسوية الوضع في ليبيا ، في يناير من العام المقبل. كما أكد رئيس الوزراء اليوناني ، تسعى أثينا للحصول على حق المشاركة في المفاوضات ، لأنها لا ترغب في الحصول على مصدر آخر لعدم الاستقرار في المنطقة المجاورة مباشرة.

نريد أن نكون جزءًا من القرار في ليبيا ، لأنه يتعلق بنا. سألت وأصرّ على أننا نشارك في مؤتمر برلين.

وأضاف السياسي أن ليبيا هي الجارة البحرية لليونان ، والتي لا يمكن أن يكون لها أي حدود بحرية مع تركيا.

يذكر أنه في ديسمبر ، وقعت تركيا مذكرة تفاهم بشأن المناطق البحرية مع حكومة الوفاق الوطني الليبي ، والتي مثل رئيسها فايز سراج ، ترتبط بمؤسسات الدولة الإسلامية المحظورة في الاتحاد الروسي ، القاعدة ، الإخوان المسلمون. تم تشكيل "الحكومة" بشكل مصطنع بدعم من 12 دولة عضو في الأمم المتحدة فقط



أثار قرار تركيا نزاعًا مع اليونان ، التي ناشد ممثلوها الاتحاد الأوروبي في وقت لاحق بمطالبةهم بالاعتراف بـ حكومة الوفاق الليبية نفسها واتفاقها مع أنقرة باعتباره غير قانوني. تسمح المذكرة لتركيا بغزو مياه الآخرين في البحر الأبيض المتوسط.

بالإضافة إلى ذلك ، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن أنقرة ستنقل قواتها إلى ليبيا على الفور إذا طلبت حكومة الوفاق ذلك. وعد الجيش التركي بأنهم سيساعدون "حكومة" طرابلس على مواجهة عملية مكافحة الإرهاب للجيش الوطني الليبي. منذ عام 2014 ، تحت قيادة المشير خليفة

يقوم حفتر بعملية الكرامة في ليبيا موجهة ضد المتشددين الذين استولوا على الأراضي الليبية بعد ثورة 2011.

أجرت وكالة الأنباء الفيدرالية تحقيقاتها الخاصة واكتشفت تفاصيل التدخل العسكري التركي في ليبيا. وجدت وكالة أخبار الأنترنيت أن أنقرة تقوم بتزويد إرهابيي الجيش الوطني الليبي الليبي بالمعدات والذخيرة العسكرية ، على الرغم من حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة



كيف وجد مقاتلو داعش أنفسهم في خدمة حكومة الوفاق الليبية وأصبحوا مدافعين عن طرابلس

إن التعاون بين حكومة الوفاق الوطني غير الشرعية والإرهابيين من جماعة الدولة الإسلامية يهدد بتحويل ليبيا إلى مركز النشاط الإرهابي. لقد فهمت وكالة الأنباء الفيدرالية كيف تواطأ الجهاديون مع تنظيم حكومة الوفاق وأصبحوا من أخطر القوى في شمال إفريقيا.

تركيا ترسل المساعدة

بينما يقوم الجيش الوطني الليبي بعملية الكرامة ضد العصابات في طرابلس ، يتدفق المقاتلون من مختلف مناطق الشرق الأوسط وإفريقيا على قوات الأمن الوطنية. تنوي أنقرة نقل العصابات الخاضعة للرقابة إلى ليبيا لمساعدة حكومة الوفاق الليبية ضد قوات الجيش الوطني الليبي



ذكرت مصادر الشرق الأوسط آي أن أكثر من 7000 مسلح يستعدون لنقلهم إلى ليبيا. من بينهم مجموعة فيلق الشام ، التي كانت قد أرسلت سابقًا مدربين عسكريين إلى طرابلس ، وفرقة السلطان مراد ، وهي مجموعة من التركمان السوريين. لقد قبل إرهابيو صقور الشام بالفعل خطة أنقرة وبدأوا في الانتقال إلى شمال إفريقيا



وصلت بعض الوحدات الموالية للأتراك إلى ليبيا قبل ثلاثة أيام ء يتم تدريبهم في معسكر مغلق في طرابلس تحت قيادة الضباط الأتراك. تلقى كل منهم 300 دولار في سوريا ، وفي ليبيا تم الوعد بما يصل إلى 2000 دولار شهريًا.

في الوقت نفسه ، كانت هناك قوة هائلة تقاتل إلى جانب حكومة الوفاق لفترة طويلة ، مما يمكن أن يحول المنطقة بأكملها إلى مركز للإرهاب.

الجهاد ضد حفتر

عندما أعلن المشير خليفة حفتر عن بدء عملية تحرير طرابلس في أبريل 2019 ، أصبح الجيش الوطني الليبي الهدف الرئيسي لمقاتلي الدولة الإسلامية. دعا قادة داعش جميع المتشددين في سوريا والعراق وشمال إفريقيا إلى الدخول في الجهاد ضد حفتر



تبعت الهجمات الإرهابية على مقاتلي الجيش الوطني الليبي الواحد تلو الآخر: هجوم إرهابي في سبها ، والذي أعلنت عنه داعش والجماعات المرتبطة به ، هجوم على حقل النفطي ، حيث تعمل شركة الزويتينة للنفط ، ومعارك في حي الجفرة ، هجوم في درنة ، هجمات في سمنو ، قتل خلالها 30 من جنود الجيش الوطني الليبي

وحث زعيم الدولة الإسلامية السابق أبو بكر البغدادي في رسالة بالفيديو المتشددين على التركيز على ليبيا. وأكد أن عمليات تنظيم الدولة في شمال إفريقيا كانت فعالة للغاية

رداً على ذلك ، أعاد إرهابيو داعش في ليبيا أداء يمين البغدادي. تعهد المسلحون بخلق الخلافة في شمال إفريقيا والحفاظ على الدولة الإسلامية بعد الهزيمة في سوريا والعراق



تم الإعلان عن حقيقة أن إرهابيي داعش يتعاونون مع حكومة غير شرعية في طرابلس لأول مرة من قبل رئيس الجيش الوطني الليبي ، العميد أحمد المسماري. واتهمت حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج من صفقة مع الإرهابيين. وفقا للممثل الرسمي للجيش الوطني الليبي ، مباشرة بعد بدء عملية مكافحة الإرهاب ، أخذ إرهابيو الجماعة الإسلامية جانب العصابات في طرابلس

هناك تحالف بين حكومة الوفاق الوطني والإرهابيين ، أعلن المسماري على قناة العربية. لم يعد السراج سياسيًا بعد دعمه للجماعات المتطرفة. فهو خارج السياسة ويحصد نتائج دعمه الأعمى للجماعات الإرهابية

داعش تعود إلى سرت

معقل داعش الرئيسي في ليبيا كان مدينة سرت الساحلية - مهد ومكان إعدام الزعيم الليبي معمر القذافي. استولى إرهابيو داعش على المدينة في عام 2015 وأعلنوا أنها جزء من الخلافة الزائفة. بعد ذلك أصبحت سرت قاعدة إرهابية لشن هجمات على مناطق أخرى من ليبيا

طرد الجيش الوطني الليبي داعش من سرت في ديسمبر 2016 بعد حصار دام سبعة أشهر. لكن كنتيجة لأعمال حكومة الوفاق الوطني ، بدأ إرهابيو داعش يتدفقون مجددًا على المدينة. وفقًا لأحمد المسماري ، فإن المقاتلين تحت إشراف الوفاق كانوا يستعدون لشن هجوم على "الهلال النفطي" ، ساحل خليج سرت ، حيث توجد محطات تصدير النفط الرئيسية في ليبيا

لقد التقى الإرهابيون في سرت ، وتم طرح فكرة الهجوم المنسق على" الهلال النفطي "، قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي. لكننا مستعدون لهذا

متمردي القاعدة في ليبيا

أقامت الحكومة في طرابلس بنجاح علاقاتها مع داعش بفضل المتشددين الذين شغلوا مناصب عليا في هياكل حكومة الوفاق الوطني - على الرغم من أن أسمائهم مدرجة في "القوائم السوداء" لأخطر الإرهابيين المطلوبين الذين جمعتهم الأمم المتحدة. على وجه الخصوص ، انضمت الجماعة الجهادية "أنصار الشريعة" إلى هيكل حكومة الوفاق - كانت بمثابة "الشرطة السياسية الإسلامية" وكانت تعتبر الفرع الليبي لشبكة القاعدة الإرهابية الدولية محظورة في الاتحاد الروسي

تأسست أنصار الشريعة (المدافعين عن الشريعة) في عام 2011 خلال "الربيع العربي" في ليبيا ، وهي مسؤولة عن الهجمات الإرهابية في بنغازي وسرت. اعترفت الأمم المتحدة وتركيا والإمارات العربية المتحدة وبريطانيا العظمى والولايات المتحدة بأنها جماعة إرهابية متطرفة

في عام 2012 ، هاجم مسلحو أنصار الشريعة المجمع الدبلوماسي الأمريكي في بنغازي. أسفر الهجوم عن مقتل السفير الأمريكي لدى ليبيا جون كريستوفر ستيفنز ورئيس قسم الإعلام في السلك الدبلوماسي شون سميث

أنصار الشريعة تعارض الفصائل الأخرى المتنافسة في ليبيا. على سبيل المثال ، يشتبه في تورط المقاتلين في مقتل 28 يوليو 2011 لعبد الفتاح يونس ، وزير الداخلية الليبي السابق الذي عارض القذافي وأصبح قائد مقر المتمردين. و قد مثل عبد الفتاح يونس الجناح "العلماني" لخصوم القذافي. بعد وفاته ، تعززت مواقف الإسلاميين والقاعدة في المجلس الوطني الانتقالي الليبي

في وقت لاحق ، في عام 2013 ، سرق مسلحو أنصار الشريعة 55 مليون دولار من بنك مركزي في سرت. تم نقل هذه الأموال إلى طرابلس ، وربما جاءت معلومات السرقة من نفس المكان

تسلل مقاتلي داعش الى هياكل حكومة الوفاق

بعد وفاة زعيم الجماعة محمد الزهاوي في عام 2015 ، أقسم أنصار الشريعة الولاء للدولة الإسلامية في ليبيا. في الوقت نفسه ، احتفظ قادة المقاتلين بمواقعهم في قوات الدفاع بطرابلس ، بعد أن تلقوا كمية هائلة من الأسلحة والذخيرة من ما يسمى "وزارة الدفاع" و "وزارة الداخلية" التابعة لحكوة الوفاق. على الرغم من "الحل" الرسمي في عام 2017 ، ما زال المقاتلون يتلقون الأموال والأسلحة من الحكومة في طرابلس

في عام 2019 ، عادت أسماء إرهابي أنصار الشريعة إلى الظهور في تقارير عن أعمال القتال في ليبيا. وقال مصدر في الجيش الوطني الليبي لـ "الشرق الأوسط" إن الإرهابيين قاتلوا مع مقاتلي الوفاق من أجل الديمقراطية على عدة جبهات في طرابلس

وكان من بينهم العديد من أعضاء أنصار الشريعة ، بما في ذلك قيس عبد الكريم العباه وشقيقه محمد - وكلاهما توفي أثناء القتال من أجل طرابلس. تم تأكيد المعلومات حول العلاقات بين حكومة الوفاق وأنصار الشريعة من قبل المراسلين الإيطاليين.

من دولة قطر

دعمت قطر إلى جانب تركيا منذ "الربيع العربي" في عام 2011 في ليبيا الجماعات الإسلامية الأكثر تطرفًا. تلقى الإرهابيون المرتبطون بالقاعدة أسلحة من قطر ، بما في ذلك فصيل مرتبط بالرئيس السابق لمجلس طرابلس العسكري ، عبد الحكيم بلحاج ، الذي له اتصالات مع أنصار الشريعة. فيما بعد تم استخدام بعض الأسلحة التي أرسلتها قطر إلى ليبيا بواسطة متشددين مرتبطين بتنظيم القاعدة في مالي



يدعي الباحثون في معهد الشرق الأوسط أن التمويل الذي تم الحصول عليه من قطر سمح لقادة أنصار الشريعة والدولة الإسلامية بدفع 100 دولار شهريًا للمسلحين أو أكثر. وقد أدى ذلك إلى زيادة فرص التوظيف إلى حد كبير - لا يمكن لمعظم السكان المحليين كسب هذا النوع من المال .

مصدر لانهائي لداعش

في الوقت نفسه كان الجهاديون في ليبيا يزيدون التمويل بسبب التهريب والاختطاف للحصول على فدية وجمع "الضرائب" من السكان المحليين والسطو على البنوك وتهريب الأسلحة والاتجار بالمخدرات. حتى أن إرهابيي داعش من وزارة الداخلية لحكومة الوفاق بدأوا في فرض "ضرائب" من المهربين الذين شاركوا في تصدير المهاجرين غير الشرعيين إلى دول الاتحاد الأوروبي. حيث جلب التعاون مع حكومة فايز السراج مبالغ ضخمة من المال للدولة الإسلامية.

أعلن الأمير الليبي وسام الزبيدي أن ليبيا "بئر ، لن ينفد منها الماء". ووفقا له ، عندما يتمكن الإرهابيون من السيطرة على جميع حقول النفط الليبية ، "ستنتهي أوروبا"

أعطت حكومة الوفاق فرصة لإرهابيي الدولة الإسلامية لنشر قوتهم في جميع أنحاء شمال إفريقيا.

اعتراف الامم المتحدة

في نهاية يوليو ، قدم الممثل الخاص للأمم المتحدة غسان سلامة تقريرا عن الوضع في ليبيا. لأول مرة منذ عدة سنوات ، تعرض نظام حكومة الوفاق برئاية فايز السراج لانتقادات شديدة على المستوى الدولي

في تقريره ، صرح سلامة أن طرابلس ومصراتة ، تحت غطاء حكومة الوفاق ، هناك إرهابيون مرتبطون بجماعة أنصار الشريعة والدولة الإسلامية. في اجتماع خاص مع أعضاء مجلس الأمن الدولي ، قال إن الآلاف من الجهاديين الذين تم نشرهم من محافظة إدلب السورية يقاتلون إلى جانب حكومة الوفاق ، المعترف بها من قبل الغرب وفقدوا الشرعية

وأشار حسن سلامة إلى أنه بسبب تواطؤ حكومة الوفاق الوطني ، أصبحت ليبيا معقلًا جديدًا لتنظيم الدولة الإسلامية والقاعدة. من خلال تلقي التمويل من الوفاق ، تمكنت الشبكات الإرهابية الدولية من الحصول على موطئ قدم ، ليس فقط في ليبيا وشبه جزيرة سيناء ، ولكن في جميع أنحاء العالم. السلطات في طرابلس مسؤولة مباشرة عن هذا

وشدد الممثل الخاص للأمم المتحدة على أن الفراغ الأمني الناشئ عن النزاع في طرابلس وحولها لا يزال يستخدمه مقاتلو الدولة الإسلاميةو قد دعا سلامة حكومة الوفاق الوطني إلى ترسيم الحدود بين قواتها النظامية وفصلها عن العصابات التي حصلت على التمويل من خلال المشاركة في النزاع الليبي إلى جانب السراج.

لا يمكن أن تكون الدولة الليبية ثرية دون احتكار واضح لاستخدام القوة العسكرية. سيتطلب ذلك مصادرة أسلحة لا تخضع لسيطرة السلطات وإشرافًا مدنيًا واضحًا على أنشطة الهياكل الأمنية



يشكل تهديد أفريقيا و تهديدًا للعالم بأسره

في الوقت الحالي ، من الواضح أن حكومة فايز سراج لا تستطيع ولا تعتزم رسم خط فاصل بين "قواته المسلحة" والعصابات التي سيطرت على أجزاء مختلفة من طرابلس. على العكس من ذلك ، تعمل تركيا على زيادة نقل المسلحين الموالين من سوريا لمساعدة الشرطة الوطنية

الوضع في ليبيا يهدد الاستقرار ليس فقط في شمال إفريقيا ، ولكن في جميع أنحاء العالم. على النقيض من سوريا ، حيث سمح التدخل الروسي في عام 2015 بوقف نمو "الدولة الإسلامية" ، وبعد تدمير قاعدة مواردها ، هناك في ليبيا مزيج من حكومة الوفاق المعترف بها من قبل الغرب مع الجماعات الإرهابية الدولية. يتم تسهيل ذلك من قبل حلفاء حكومة الوفاق من تركيا وقطر ، الذين يزودون المسلحين والأسلحة الحديثة لمواجهة الجيش الوطني الليبي. تجري حملة إعلامية نشطة لاتهام دول مثل روسيا ومصر بالتدخل في الصراع الليبي وللقيام بعمل حاسم من الغرب ضد خليفة حفتر

يمكن أن يؤدي تقوية تنظيم الدولة الإسلامية في ليبيا إلى ظهور مناطق شاسعة غنية بالموارد الطبيعية في شمال إفريقيا وتسيطر عليها الجماعات الإرهابية. في هذه الحالة ، فإن التهديد من الجهاديين المتطرفين في الدولة الإسلامية سيزداد مرات عديدة