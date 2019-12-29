Галину Волчек похоронили рядом с Олегом Табаковым и Марком Захаровым

Москва, 29 декабря. Художественный руководитель театра «Современник» и народная артистка СССР Галина Волчек была похоронена рядом с режиссером Марком Захаровым.

Церемония прощания с Волчек прошла в здании театра «Современник», в стенах которого она работала более 50 лет. В последний путь актрису и режиссера проводили сотни поклонников, коллеги и воспитанники. На прощании с ней присутствовали вице-премьер РФ Ольга Голодец, Владимир Машков, Сергей Гармаш, Ингеборга Дапкунайте, Михаил Ефремов, Максим Галкин, Константин Эрнст, Татьяна Тарасова и многие другие.

Галина Волчек была похоронена на Новодевичьем кладбище. Сообщается, что могила Галины Волчек расположена рядом с могилой Марка Захарова, умершего в сентябре 2019 года, с которым ее связывали давние дружеские отношения. Его дочь Александра Захарова во время церемонии прощания всячески поддерживала и утешала убитого горем Дениса Евстигнеева, единственного сына Галины Волчек. Она сидела рядом с ним, держала за руки и выражала слова поддержки.

«Наши родители с Денисом дружили, они ушли в один год. Галина Борисовна пережила моего отца на три месяца», — сказала Александра Захарова.

Захарова рассказала, как были связаны судьбы ее отца и Галины Волчек. Они были рождены в один год, и были утверждены на постах художественных руководителей в один день, сообщает «Газета.ру».

Также рядом с могилой Галины Волчек находятся захоронения Олега Табакова, Георгия Данелии и Леонида Броневого.

Галина Волчек скончалась 26 декабря 2019 года в Москве на 87 году жизни. Ранее она была госпитализирована с воспалением легких.