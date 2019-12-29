سوريا 29 كانون الأول / ديسمبر: الجيش السوري يحرر مستوطنة في محافظة إدلب ، إدانة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بتزوير تقرير عن الأسلحة الكيميائية.

سوريا ، 29 ديسمبر. حرر الجيش السوري مستوطنة حلب في محافظة إدلب. نشرت ويكيليكس أدلة تدحض هجومًا كيميائيًا في مجلس الدوما السوري عام 2018.

تحرير حلب

وحدات من الجيش السوري احتلت مستوطنة حلبا جنوب شرق محافظة إدلب .وأثناء العملية ، حرر جيش الجمهورية العربية السورية تمامًا المستوطنة من قطاع الطرق ، والتي كانت لفترة طويلة بمثابة مركز للإرهابيين من مجموعة جبهة النصرة (محظورة على أراضي الاتحاد الروسي)

في وقت سابق شرق إدلب ، صدت القوات الحكومية هجمات العصابات التي تحاول استعادة أرضيها المفقودة على خط الجبهة في تلمنس و التح. خلال المصادمات تم تدمير ما لا يقل عن 30 إرهابي وسيارتين محشوتين بالمتفجرات.

تركيا ترسل ثمانية آلاف مقاتل سوري إلى ليبيا

سترسل تركيا أكثر من ثمانية آلاف مقاتل سوري إلى ليبيا لدعم ما يسمى بحكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج.

أقامت تركيا أربعة مراكز تجنيد للمتشددين في عفرين ، الراي ، وأختارين ، في المناطق الخاضعة لسيطرة أنقرة والقوات المسلحة المتحالفة معها. وأفيد أن المجموعة الأولى من المتشددين قد وصلت بالفعل إلى وجهتها.

ويكيليكس تسرب وثائق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول تلفيق "الهجوم الكيميائي" في مجلس الدوما السوري

نشرت بوابة ويكيليكس أربع وثائق جديدة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية . تدحض المواد استنتاجات خبراء المنظمة حول استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا.

يقول نص الوثائق أن علماء السموم في فحصهم لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لم يؤكدوا إصدار استخدام الكلور في مدينة دوما بالقرب من دمشق.

وفقًا للمعلومات المنشورة ، أمر قادة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بتدمير التقرير الهندسي ، الذي خلص فيه الخبراء إلى أن "الهجوم الكيميائي" في مجلس الدوما قد نُظم.

و قد ذكرت وسائل الإعلام في وقت سابق أن خزانات الكلور المكتشفة في الدوما لم يتم إلقاؤها بالطيران ، بل تم تسليمها إلى المدينة برا.

الجيش التركي يحبط محاولة الأكراد للتسلل إلى عين عيسى

منع الجيش التركي والقوات المتحالفة معه المتطرفين الأكراد من قوات سوريا الديمقراطية من التسلل إلى محافظة الرقة السورية الشمالية. حسب المصادر ، منع الجيش التركي الأكراد من دخول منطقة عين عيسى.

بالإضافة إلى ذلك ، في مقاطعة دير الزور الغربية ، تم القضاء على اثنين من المتطرفين الأكراد نتيجة اشتباك مسلح مع مجموعة من مسلحي "القوات الديمقراطية" مع مجموعة من المجهولين ، وفقًا لمعلومات أولية تابعة لـ "الدولة الإسلامية" (محظورة في روسيا).