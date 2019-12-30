Сирия, 30 декабря. На юге Идлиба в ходе наступления сирийской армии ликвидированы 30 джихадистов. На востоке Хасаки в результате подрыва автомобильной бомбы погиб солдат ВС США. На юге страны инженерные подразделения сирийской армии зачистили тайник боевиков с центнером наркотиков и боеприпасов. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВВС Сирии: нанесли точечные удары по местам базирования террористов «Тахрир аш-Шам» в Идлибе.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: отразили нападение боевиков в Алеппо, по неподтвержденным данным потеряли один танк, в Идлибе обменялись ударами с боевиками и ликвидировали 30 джихадистов, а также две джихад-мобиля, в Дейр-эз-Зоре потеряли одного члена союзного ополчения.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: на юге Алеппо ударила по линиям обороны САА, в Идлибе теряет позиции и отступает к поселку Тель-Маннас, в Латакии обстреляла из РСЗО город Кардаха.

«Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ1, запрещено в РФ): подозревается в установке мины на востоке Дейр-эз-Зора, на севере Ирака потеряло шесть человек при авиаударе ВВС США.

Международная коалиция: в иракской провинции Ниневия нанесла авиаудар по опорному пункту террористов ИГИЛ1, в Ракке потеряли несколько солдат при нападении неизвестных.

Армия Турции и союзные силы: пресекли попытку курдских радикалов SDF проникнуть в район Айн-Иссы на севере Ракки.

Курдские вооруженные формирования: потеряли двух боевиков в Дейр-эз-Зоре, в Ракке обменялись ударами с протурецким ополчением.

Провинция Дамаск

Как сообщает новостное агентство Baladi News, в поселке Саса был взорван автомобиль, принадлежащий Бахджату Хафезу, одному из «крёстных отцов» примирения между официальным Дамаском и вооружённой оппозицией, действовавшей на юге Сирии. Хафез находился в салоне автомобиля в момент детонации бомбы и погиб на месте. Пока ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за покушение.

Агентство SANA передало, что на юге Сирии в ходе рейда инженерных подразделений САА был обнаружен крупный тайник террористов с оружием, наркотиками и медикаментами. Из тайника изъяли снайперские и штурмовые винтовки, взрывные устройства, противотанковые ракетные снаряды, химикаты для изготовления взрывчатки, приборы ночного виденья, 100 килограмм наркотических веществ и медикаментов, а также боеприпасы различного типа, производства Израиля и США.

Провинция Латакия

Боевики оппозиции и альянса «Тахрир аш-Шам» из минометов обстреляли жилые кварталы поселения Кардаха, расположенного в центральной части провинции, о чем сообщает новостной медиаресурс Mulhak. Напомним, что Кардаха не является ключевым городом провинции и не представляет сам по себе интереса для джихадистов, однако в нем родился и вырос действующий президент САР Башар Асад. Радикалы обстреливали город из минометов и РСЗО на протяжении пяти дней, провоцируя тем самым подразделения сирийской армии на ответные боевые действия.

Провинция Алеппо

На юге провинции произошло столкновение между отрядами Сирийской арабской армии (САА) и боевиками вооруженной оппозиции. Как передает агентство Step News, боевики заявляют об успешном пресечении попытки прорыва со стороны правительственных сил у поселения Заммар.

Джихадисты «Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир» («Фронт национального освобождения»), заявили что у соседней деревни Тель-Алум ими был подбит танк правительственных сил с помощью ракетной установки. Официальные СМИ пока не дают подтверждений заявления джихадистов.

Провинция Дейр-эз-Зор

Один из солдат САА был застрелен группой неизвестных боевиков в район поселения Бугрос на востоке провинции, как сообщает новостной портал Deir Ezzor. Как сообщает агентство, военнослужащие провели в поселке рейд, который не дал результата. Член проправительственного ополчения «Лива Имам аль-Бакир» погиб на месте и еще трое получили ранения в результате взрыва противопехотной мины в районе Маррат на востоке провинции. В установке мины, как и в нападении, подозревают боевиков «Исламского государства»1.

Утром боевики «Исламского государства» обстреляли на военную базу международной коалиции в районе крупнейшего в провинции нефтегазового месторождения Аль-Омар. Террористы нанесли по базе восемь прямых ударов из ракетных установок, как передает ливанское новостное агентство Al Masdar. Информации о пострадавших не поступало.

На западе провинции в результате столкновения отряда «Демократических сил» с группой неизвестных боевиков, вероятно принадлежащих также к ИГИЛ, были убиты два курдских радикала.

Провинция Идлиб

Подразделения Сирийской арабской армии (САА) полностью зачистили от джихадистских бандформирований поселение Хальба утром. Позднее, корреспондент портала SANA сообщил, что САА подорвала два заминированных автомобиля террористов. Один из них двигался в сторону Ат-Таха, другой к позициям армии у Джарджаназа. Силы правительственной армии вступили с террористами в боестолкновение, в результате последние понесли потери в живой силе, уничтожены их позиции, оружие и военная техника. Уцелевшие скрылись в направлении города Маарет-ан-Нуман. Бои завязались у деревень Тель-Манас и Аль-Гадфа.

Как сообщает агентство Al Masdar, радикалы предприняли еще одну попытку контрнаступления в районе города Джарджаназ, к югу от Маарет-ан-Нумане. По данным российского Центра примирения враждующих сторон, в двух попытках наступления участвовало около 50 джихадистов с подкреплением в виде шести пикапов с пулеметными установками. В ходе боев армии удалось отбросить боевиков к начальным позициям, нанеся тяжелые потери раненными и убитыми. Всего было нейтрализовано 30 джихадистов. После перерыва в вылетах ВВС Сирии нанесли точечный удар по боевикам у поселения Маар-Ширин.

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара не намерена проводить эвакуацию своих военных из наблюдательных пунктов, окруженных в начтоящее время сирийской армией, как передал источник в сети Twitter (@ragipsoylu)

Боевики «Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир» с целью подъема боевого духа в своих рядах начали распространять листовки. в котором указано количество и виды военной техники, уничтоженной ракетными ударами боевиков за последний месяц в Идлибской зоне деэскалации. Указывается, что ими боевикам якобы удалось уничтожить, по меньшей мере два танка, одну бронированную машину пехоты САА, пять ракетных и одну огневую позиции, тяжёлое артиллерийское орудие, ряд пулемётов и 8 отрядов войск САА, включая оперативный штаб.

Провинция Ракка

К западу от города Тель-Абъяд курдские радикалы обменялись ударами с силами протурецкого ополчения. У Айн-Иссы ополченцы также пресекли вылазку курдских радикалов, как передал портал Alk Habour.

Вечером патруль военнослужащих США был атакован на дороге у поселения Аль-Манхир. Бронированный автомобиль наехал на бомбу, установленную на дороге. Источник в сети Twitter (@NamanTarcha) сообщил, что один военнослужащий погиб, еще трое были ранены. Также пострадали два боевика «Демократических сил», которые сопровождали патруль. Подозревают, что подрыв был организован боевиками «Исламского государства».

Ирак

Источник в службе безопасности Ирака сообщил агентству Anadolu, что в результате авиаударов, нанесенных ВВС США в районе поселения Аль-Хадар, были убиты шесть боевиков ИГИЛ. Вылет был предпринят после нападения на силы внутренней безопасности поблизости от города Мосул и обстрела американской военной базы со стороны неизвестных - предположительно, террористов ИГИЛ. В 2017 году Ирак объявил о победе над террористами ИГИЛ, однако «спящие ячейки» все еще совершают вылазки в отдельных районах страны.

1 Организация запрещена на территории РФ.