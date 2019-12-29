Эрдоган и Меркель обсудили ситуацию в Ливии

Анкара, 29 декабря. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, об этом сообщили в администрации турецкого лидера.

Одной из ключевых тем разговора лидеров Турции и Германии стала текущая ситуацию в Ливии.

«В ходе переговоров стороны обсудили двусторонние отношения, а также региональные вопросы, в первую очередь Сирию и Ливию», — отметили в администрации президента Турции.

Ливийская национальная армия (ЛНА) с 2014 года ведет в стране контртеррористическую операцию «Аль-Карама», направленную против джихадистов, захвативших земли страны после революции 2011 года. В апреле военные ЛНА под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара перешли к новому этапу операции ― освобождению Триполи и северо-запада страны от ПНС Ливии.

Недавно президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара отправит ВС страны в Ливию в том случае, если глава террористического Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж попросит его об этом. Эрдоган уточнил, что противниками террористов выступает ЧВК «Вагнер», однако доказательств этому нет. По мнению экспертов, Эрдоган использует подобные заявления, чтобы обосновать вторжение Турции в Ливию для получения ее ресурсов, в частности нефти, а также оправдать свои связи с террористами ПНС Ливии.