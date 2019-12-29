В Крыму отреагировали на включение пассажиров поезда «Таврия» в список «Миротворца»

Пассажиры первого прибывшего из Санкт-Петербурга в Севастополь поезда «Таврия» обнаружили себя занесенными в базу данных украинского проекта «Миротворец» — части репрессивного механизма запугивания, который использует киевская власть с 2014 года в отношении всех, кто побывал в Крыму или оправдывает его воссоединение с Россией. Однако публикация имен людей на сайте данной организации целыми списками уже давно разрушила первоначальный пиетет перед ней, заявил в интервью Федеральному агентству новостей крымский политолог Владимир Джаралла, чье имя с 2015 года также можно найти в «Миротворце».

«Они внесли туда уже не только практически все население Крыма, но и половину жителей России, — сообщил собеседник ФАН. — Созданный изначально как пропагандистский устрашающий механизм, этот теперь уже полусумасшедший сайт никого напугать не в состоянии. Случилось это где-то в году 2017 или 2018, когда количество опубликованных там имен превысило все разумные пределы — людей стали записывать в «Миротворец» даже по самым ничтожным поводам».

По словам Джараллы, этот сайт в настоящее время получил юмористическое пояснение «Если тебя нет на «Миротворце», то это повод задуматься, что ты сделал хорошего и заметного для своей Родины».

«Однако, когда он только был создан — а случилось это при явной поддержке западных кураторов из специального подразделения НАТО, работающего в сфере информационной войны — его поражающая мощь заключалась в следующих факторах. Первый из них — это ощущение нависшей угрозы, когда видишь себя там опубликованным. Ты сам себе накручиваешь, что за тобой следят и смотрят. Второй был несомненно согласован со спецслужбами Украины, также работающими под данным кураторством — и тут нужно понимать, что современные уровни контроля за людьми позволяют отследить, кто, когда и как пересекает границу. Печальный пример этому — большое количество крымчан, которые, видимо решив, что сроки прошли уже достаточные, решили съездить в гости на Украину», — рассказал эксперт.

По его словам, эти жители Крыма были неприятно удивлены, когда, уже возвращаясь из Украины обратно на полуостров, они подвергались аресту пограничниками.

«Данные меры предпринимались специально, поскольку спецслужбы отслеживали, когда и с кем именно приехавшие крымчане общались во время своего пребывания севернее Перешейка, а затем, что называется, брали их тепленькими», — поведал Джаралла.

Это было «золотое время» для «Миротворца», продолжил собеседник ФАН. Однако затем, когда стало очевидно, что эффективность сайта падает, он стал стремительно маргинализироваться — особенно после того, как немецкий МИД выступил с нотой протеста, обнаружив на нем личные данные собственных граждан, отметил он.