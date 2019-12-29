ОЗХО необходимо привлечь к трибуналу за покрытие преступлений США в Сирии, заявил Самонкин

Москва, 29 декабря. Портал WikiLeaks опубликовал ряд секретных документов о расследовании Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в отношении якобы проведенной химической атаки в сирийской Думе в апреле 2018 года. Исходя из опубликованных данных, необходимо поднять вопрос о законности деятельности ОЗХО, заявил политолог Юрий Самонкин.

Согласно опубликованным WikiLeaks данным, все обвинения в адрес официальных властей Сирии якобы в применении химического оружия были сфабрикованы. Между тем, эти обвинения послужили поводом для массированного удара международной коалиции по сирийским объектам.

В ОЗХО прекрасно знали, что никакой химической атаки не было. В рассекреченном письме глава кабинета генерального директора ОЗХО Себастьян Браха дал указание удалить из реестра организации отчет Иэна Хендерсона, в котором указывалось, что баллоны с запрещенным веществом не были сброшены с воздуха, а были подложены туда вручную. Кроме того, в отчете указывается, что результаты эксгумации тел полностью исключают использование химических веществ.

Президент АНО «Евразийский институт исследований и поддержки молодежных инициатив» Юрий Самонкин отметил, что вскрывающихся с завидным постоянством доказательства фальсификации данных в ОЗХО дают повод поставить под сомнение необходимость существования подобной организации.

«С учетом того, что ситуация в Сирии еще не достигла окончательного урегулирования, сейчас необходимо на международном уровне поднять вопрос о законности деятельности ОЗХО, которая якобы борется с распространением химического оружия, а на деле тиражирует фейки, помогая таким образом США совершать военные преступления», ― заявил эксперт в комментарии «ПолитРоссии».

По словам политолога, ОЗХО не занимается никакой миротворческой деятельностью. Кроме того, эксперт обратил внимание, что Сирия стала настоящим полигоном по производству фейков, которые Запад использует в борьбе легитимными властями Сирии.

«Мы увидели целую сеть, занимающуюся информационными провокациями. «Белые каски» проводят так называемые расследования, ОЗХО выдают псевдоэкспертизы и доклады, которые тиражируют такие средства массовой информации, как CNN и Fox News. Однако с самого начала было понятно, что все это – ложь», ― напомнил Самонкин.

Политолог отметил, что независимые от западного влияния эксперты неоднократно отмечали, что ролики с якобы пострадавшими от химоружия детьми были постановочными, а причиной гибели людей в Думе стала последовавшая воздушная бомбежка международной коалиции во главе с США.

«Как мы знаем, американцы, в отличие от наших ВКС, никогда не стеснялись открывать огонь по мирным жителям, поскольку единственная цель Вашингтона в Сирии – это свержение законного правительства Башара Асада», ― подчеркнул эксперт.

Самонкин назвал ОЗХО соучастницей военных преступлений США. Политолог уверен, что все руководители этой организации должны предстать перед международным трибуналом. Эксперт отметил, что если бы в Сирии было действительно применено химическое оружие, то это бы отразилось на всех соседних государствах, но этого не произошло. Компетентные эксперты, лидеры стран Евросоюза и даже ООН изначально это понимали, именно поэтому Дамаску так и не было предъявлено обвинение в применении химического оружия.

«Я надеюсь, что в 2020 году Минобороны РФ и российский МИД продавят эту тему на международном уровне, и с деятельностью организации, которая потворствует военным преступлениям США, будет покончено», – подытожил Самонкин.

Напомним, сообщения о «применении химического оружия» в сирийской Думе были растиражированы западными СМИ в апреле 2018 года. Распространению фейковых данных эффективно способствовала организация «Белые каски», которая известна своими провокациями, направленными на обострение обстановки в Сирии. В результате подразделения Сирийской арабской армии (САА) бездоказательно обвинили в «применении химоружия».

Впоследствии сайт WikiLeaks представил данные о подтасовке ОЗХО фактов по «химатаке» в Сирии, отметив, что специалисты организации искусственно подгоняли свой доклад под «правильные» выводы. О непрозрачной работе миссии рассказал, в частности, соавтор доклада, один из сотрудников ОЗХО.

Специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) обследовали территорию Думы и не обнаружили никаких следов применения запрещенных отравляющих веществ, однако это не помешало США, Франции и Великобритании без получения санкций ООН нанести массированный ракетный удар по территории Сирии.