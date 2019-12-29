Женева, 29 декабря. Постпред Сирии при ООН Башар Джафари заявил, что у Турции не осталось союзников, потому что Анкара поддерживает террористов. Джафари подчеркнул, что «альянс Турции и Катара» сейчас нацелен на дестабилизацию обстановки в Ливии, также, как ранее в Сирии.

Федеральное агентство новостей провело расследование, и выяснило детали военного вмешательства Анкары в Ливию. ФАН обнаружил, что турецкая сторона передает террористам ПНС Ливии боеприпасы и технику, игнорируя оружейное эмбарго ООН.

Информация о том, что Турция перебрасывает джихадистов из Сирии в Ливию начала появляться в апреле 2019 года, после того, как ЛНА приступила к очередному этапу контртеррористической операции «Аль-Карама». В октябре 2019 года было обнаружено, что две тысячи боевиков отправились в Ливию на корабле Medcon Sinop. Недавно стало известно, что Анкара намерена перебросить еще 8 тысяч радикалов в Ливию. Сообщается, что первая группа боевиков уже достигла пункта назначения.