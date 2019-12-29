Военная полиция РФ в Сирии провела патрулирование в провинциях Алеппо и Хасака

Москва, 29 декабря. Руководитель российского центра по примирению враждующих сторон в САР Юрий Боренков сообщил о продолжающемся патрулировании сирийско-турецкой границы, осуществляемым российской военной полицией. К настоящему времени было произведено патрулирование в сирийских провинциях Алеппо и Хасака, отметил генерал-майор.

По его словам, подразделения военной полиции РФ продолжили патрулирование по следующим маршрутам: Айн-Иса – Асаля, Камышлы – электростанция Мабрук, Камышлы – Тель-Азана в провинции Хасака; Кобани – Накут, Аджами – Авшария, Аджами – Мембидж в провинции Алеппо.