Согласование формулы обмена «всех на всех» продолжится на следующем «нормандском саммите»

Киев, 29 декабря. Украина продолжит согласование обмена удерживаемыми лицами в формате «всех на всех» на следующем саммите «нормандской четверки», сообщает глава украинского МИД Вадим Пристайко у себя в Twitter.

По словам министра иностранных дел Украины, согласование окончательной формулы обмена «всех на всех» — приоритетная задача для Киева.

29 декабря 2019 года Украина и ЛДНР в рамках договоренностей, достигнутых на прошлой встрече «нормандской четверки» провели обмен удерживаемыми лицами. В результате обмена с ДНР Украина выдала 60 человек, получила 52. С ЛНР Киев вернул 25 лиц, а выдал 63, передает «Газета.ру».