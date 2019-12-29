Сирия, 29 декабря. На востоке Хасаки в результате подрыва автомобильной бомбы погиб солдат ВС США. На юге страны инженерные подразделения сирийской армии зачистили тайник боевиков с центнером наркотиков и боеприпасов. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: уничтожили боеприпасы джихадистов, обнаруженные в ходе рейда на юге Сирии, в Идлибе ведут огонь их артиллерии по опорным пунктам радикалов.

«Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ1, запрещено в РФ): подозревается в подрыве бомбы на пути следования патруля ВС США в Хасаке, а также в нападении на сирийского военнослужащего в Дейр-эз-Зоре.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обмениваются ударами с правительственными силами в районе поселка Тель-Маннас на юге Идлиба.

Международная коалиция: потеряла несколько военнослужащих ранеными и убитыми при нападении неизвестных на патруль на востоке Хасаки.

Провинция Дамаск

Агентство SANA сообщает, что в южной части Сирии в результате рейда инженерных подразделений сирийской армии был обнаружен крупный тайник, принадлежащий террористам. Среди содержимого – снайперские и штурмовые винтовки, взрывные устройства, противотанковые ракетные снаряды, химикаты для изготовления взрывчатки, приборы ночного виденья, а также наркотические вещества и медикаменты, общим вес которых составил 100 килограммов. Из тайника также был изъят запас боеприпасов, одних только патронов для винтовки было насчитано 300 тысяч. Часть оружия и медикаментов была произведена в Израиле и США. Собранные сирийской армией боеприпасы будут в дальнейшем утилизированы на полигоне.

Провинция Дейр-эз-Зор

Один из солдат Сирийской арабской армии (САА) был застрелен группой неизвестных боевиков в район поселения Бугрос на востоке провинции, как сообщает новостной портал Deir Ezzor. Тело убитого военнослужащего было брошено на обочине дороги. Как сообщает агентство, прибывшие на место военнослужащие провели в поселке рейд, который не дал результата. САА подозревает, что за нападением стоит «спящая ячейка» «Исламского государства», которая участила свои диверсии в Дейр-эз-Зоре. Террористы пока не выпускали никаких заявлений.

Провинция Идлиб

Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR) сообщает, что ее корреспонденту из источников в рядах вооруженной оппозиции стало известно о переправке боевиков Турцией из Сирии в Ливию. Согласно информации источника, в Триполи уже прибыли 300 боевиков, в то время время в турецких лагерях проходят подготовку еще около тысячи боевиков, зарплата которых после «выпуска» составит от 2000 до 2500 долларов за контракт, длительностью на 3 месяца или полгода. В основном, все это боевики группировки «Лива Султан Мурад».

На юге провинции Сирийская арабская армия (САА) продолжает обстреливать опорные пункты радикалов в районе города Маарет-ан-Нуман, а также наносит ракетные удары по укрепрайонам «Тахрир аш-Шам» в окрестностях оккупированных деревень Тель-Маннас и Аль-Гадфа, как передает агентство Step News. Информация о потерях ни с одной из сторон пока что не поступала.

Провинция Ракка

К северу от города Айн-Исса на фугасной мине подорвался военнослужащие сирийской армии. С тяжелыми осколочными ранениями пострадавшего направили в госпиталь в Айн-Иссе, как сообщает агентство Alk Habour. Наиболее вероятно, что взрывной снаряд был оставлен в окрестностях боевиками «Демократических сил Сирии» (SDF), которые намерено минировали территории перед тем как отступить с позиций, передав контроль над городом турецкой армии и протурецким силам.

Патруль военнослужащих США был атакован на дороге у поселения Аль-Манхир. Бронированный автомобиль наехал на бомбу, установленную на дороге. Источник в сети Twitter (@NamanTarcha) сообщил, что один военнослужащий погиб, еще трое были ранены. Также пострадали два боевика «Демократических сил», которые сопровождали патруль. Подозревают, что подрыв был организован боевиками «Исламского государства».

1 Организация запрещена на территории РФ.