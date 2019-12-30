Детские пособия в 2020 году. Инфографика

Федеральное агентство новостей рассказывает, какие пособия будут выплачивать в 2020 году беременным и семьям с детьми.

С 1 января 2020 года семьям, чей среднедушевой доход ниже двух прожиточных минимумов, будут выплачивать так называемые «путинские» детские пособия по уходу за ребенком в возрасте до трех лет. Их размер составит прожиточный минимум на детей, установленный в регионе проживания за второй квартал 2019 года. В среднем по России это 11 004 рубля.

За счет повышения минимального размера оплаты труда с 1 января вырастет минимальный размер пособия по уходу за ребенком в возрасте до полутора лет, которое выплачивается родителям, не имеющим трудового стажа или получавшим низкую зарплату в расчетный период. Он составит 4852 рублей в месяц. До 55 830,6 рубля поднимется и минимальное пособие по беременности и родам — так называемые «декретные».

С 1 февраля произойдет индексация на 3,8 процента выплат, предназначенных для беременных женщин и семей, в которых родился ребенок. Речь идет о пособии, выплачиваемом за постановку на учет в ранние сроки беременности, единовременной выплате при рождении ребенка, пособии беременным женам военных, проходящих службу по призыву (с 1 февраля его размер составит 28 732,85 рубля), а также ежемесячном пособии на детей военных, проходящих службу по призыву, пока дети не достигнут возраста трех лет (12 314,07 рубля).

Также увеличатся на 3,8 процента единовременные пособия при передаче детей на воспитание в семьи. Если это здоровый ребенок, то с 1 февраля 2020-го выплата составит 18 143,96 рубля, а если ребенок-инвалид, либо старше семи лет, либо речь идет о братьях и сестрах, то единовременное пособие составит 138 634,62 рубля.

Кроме того, с нового года впервые за четыре года увеличится размер материнского капитала. В 2020 году он составит 466 617 рублей. Если семья уже получала его и часть средств потратила, то проиндексируют оставшуюся сумму.

Подробнее об изменениях детских пособий в 2020 году читайте в материале ФАН.