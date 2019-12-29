Переданные Киевом пленные приехали в Луганск

Переданные Киевом Луганской Народной Республике в рамках обмена 29 декабря пленные прибыли в Луганск, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Все 63 человека были доставлены в Луганскую республиканскую клиническую больницу для первичного обследования и оказания необходимой медицинской помощи. В числе прибывших в Луганск есть жители различных городов Украины, задержанные киевскими властями по тем или иным причинам, граждане Российской Федерации, которые добровольцами приехали в ЛНР в начале конфликта в Донбассе, а также бразилец Рафаэль Лусварги, приговоренный к 13 годам лишения свободы за участие в событиях на юго-востоке на стороне республик.

Освободили и политзаключенного лидера партии СПАС Эдуарда Коваленко.

«В начале вооруженного конфликта в Донбассе я проводил акции против мобилизации на братоубийственную войну, проводил акции препятствия — формировал перекрытие дорог и тому подобное. Соответственно, выступал в СМИ против режима [Петра] Порошенко, который развязал этот конфликт, — рассказал Коваленко журналистам. — Было возбуждено уголовное дело, санкция статьи предусматривает срок до 15 лет лишения свободы. Но так как она, соответственно, нарушала свободу слова, они обошлись пятью годами лишения свободы».

Среди освобожденных — и участник трагических событий 2 мая 2014 года в Одессе Денис Шатунов.

«Я осужден был на 10 лет», — констатировал он.

Он отметил, что очень рад долгожданному освобождению, однако ему жалко потерянных 4,5 года.

«Потеряно время, потеряно здоровье», — пояснил он.

«Хотелось бы увидеть жену и дочерей», — поделился одессит своими планами.

Часть вернувшихся уже сейчас сообщают о том, что подвергались моральному и физическому воздействию, в частности об этом говорил житель Харькова Виктор Шатков.

«Первый месяц давили очень сильно, особенно пока я находился в СБУ — в Киеве. Они меня вывезли сразу. Отдельно. Спрятали. Никому ничего не показывали. Месяц вообще не показывали, что задержали, — рассказал он. — И, соответственно, там велась работа физическая — довольно сильная. К счастью, не знаю по какой причине, мне удалось избежать психотропных препаратов, которые на многих ребятах использовали. Ну, возможно, они побоялись, что не выживет человек просто. И все».

«Это так и было», — ответил Шатков на вопрос, можно ли назвать происходящее в украинской тюрьме пытками.

«Когда человека перестают прятать и отдают в юриспруденцию — это [пытки] прекращается. Но вот этот период времени — от недели до месяца — достаточно тяжелый для любого человека», — добавил он.

Уже на днях вернувшиеся пленные увидятся со своими родными и близкими.