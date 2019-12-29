США нанесли удары по пяти объектам в Сирии и Ираке

Вашингтон, 29 декабря. США нанесли удары по пяти объектам шиитской группировки «Катаиб Хезболла» на территории Сирии и Ирака, об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении официального представителя Пентагона Джонатана Хоффмана.

По данным Al Arabiya, по меньшей мере пять человек погибли и около 14 пострадали в результате атаки США по объектам «Катаиб Хезболлы» в Ираке. Удары были нанесены с воздуха в районе города Аль-Каим у границы с Сирией.

В Пентагоне заявили, что удары якобы были нанесены в ответ на нападения «Катаиб Хезболлы» на иракские базы, где находятся американские военные.

«Американские войска нанесли точечные удары в оборонительных целях по пяти объектам группировки в Ираке и Сирии, что ослабит ее способность в будущем наносить удары по силам коалиции», — говорится в заявлении Хоффмана.

В американском ведомстве заявили, что речь идет о трех объектах на территории Ирака и двух в Сирии, в том числе о складах с оружием и командных пунктах. В Пентагоне обвинили «Катаиб Хезболлу» в обстреле иракской базы под Киркуком, в результате которого погиб один американский контрактник. Более того, в США связывают «Катаиб Хезболлу» с иранской спецслужбой «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции. Хоффман добавил, что США «не откажутся от права на самооборону», и потребовал от Ирана и «Катаиб Хезболлы» прекратить атаки.

При этом США находятся в Сирии незаконно, без согласия официального Дамаска. Американские военные при содействии наемников и курдских террористический формирований оккупировали часть территории Сирии. Они отказываются освободить занятые территории Сирии и оказывают противодействие союзным официальному правительству Сирии силам.

Главным интересом американский военных и наемников в Сирии является незаконная добыча нефти в богатых ресурсами районах страны. Украденные ресурсы США сбывают ради наживы. Мародерство США и курдских террористов замедляет процесс восстановления Сирии после войны, а также препятствует урегулированию ситуации в регионе.