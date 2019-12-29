Что смотреть в новогоднюю ночь 2020 по телевизору

Федеральное агентство новостей рассказывает о самых интересных новогодних проектах российских телеканалов.

Отреставрированная «Ирония судьбы…» и другие фильмы

Традиционно подготовка к празднованию Нового года у россиян будет проходить под любимые советские фильмы. 31 декабря Первый канал покажет отреставрированный фильм Михаила Шапиро и Надежды Кошеверовой «Золушка» (09.15), комедию Эльдара Рязанова «Карнавальная ночь» (10.45), оскароносную картину Владимира Меньшова «Москва слезам не верит» (14.00), комедию Рязанова «Служебный роман» (17.05), фильм Леонида Гайдая «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (19.40), его же комедию «Иван Васильевич меняет профессию» (21.00).

На канале «Россия 1» покажут комедию Юрия Чулюкина «Девчата» (12.00), картину Гайдая «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» (14.20), еще одну замечательную комедию мастера «Бриллиантовая рука» (16.15), комедию Александра Серого «Джентльмены удачи» (18.05), а в 19.30 начнется знаменитая рязановская «Ирония судьбы, или С легким паром!». Причем телевизионщики обещают удивить россиян, потому что будет показана обновленная версия картины — в Full HD качестве.

Новогодняя ночь на Первом

В 22.30 на Первом канале стартует «Новогодняя ночь». Программу снимали более чем на 30 площадках. Например, известно, что София Ротару исполнила свой номер в ресторане «Московское небо» на ВДНХ. А Валерию Леонтьеву, чтобы снять новый клип на старую песню, пришлось забраться на одну из столичных крыш.

Удивлять телезрителей Первый канал планирует ретро-стилем в новом прочтении. Будут и неожиданные дуэты. К примеру, Витас выступит с артистом балета Сергеем Полуниным. А вообще список артистов, которые поздравят россиян с Новым 2020 годом, из года в год неизменен. Разве что Алла Пугачева не была заявлена.

Новогодний парад звезд и «Голубой огонек»

На телеканале «Россия 1» в 22.50 начнется «Новогодний парад звезд». Его участники — почти те же, что на Первом канале, разве что юмористы — не повторяющиеся.

В полночь эфир «России 1» продолжит «Новогодний голубой огонек-2020». Там будут дуэты Ларисы Долиной и Глеба Матвейчука, Юлианны Карауловой и Алексея Воробьева, а также квартет Леонида Агутина, Валерия Меладзе, Сергея Лазарева и Димы Билана.

Квартирник НТВ у Маргулиса

Телеканал НТВ в 19 часов 10 минут начнет показ новогоднего мюзикла «Тысяча и одна ночь, или Территория любви», в котором предстанут в образах героев восточной сказки Филипп Киркоров, Николай Басков, Екатерина Климова, Дима Билан, Тамара Гвердцители, Кристина Орбакайте и другие артисты.

А за час до полуночи на НТВ начнется «Новогодний квартирник у Маргулиса». В гости к участнику групп «Машина времени» и «Воскресение» придут его друзья по отечественной рок-сцене: Борис Гребенщиков, Андрей Макаревич, Юрий Шевчук, Николай Носков, Александр Розенбаум, участники групп «Чиж и Ко», «Би-2» и «Сплин» и многие другие. Ожидается, что на сцену выйдут 70 музыкантов. Телезрителей удивят оригинальными коллаборациями, каверами на рок-хиты и другими музыкальными экспериментами.

Шоу «Уральских пельменей»

В течение всего дня 31 декабря телеканал СТС будет показывать новогодние шоу «Уральских пельменей» разных лет. Начнется все с «Битвы фужеров», потом будет «Мятое января», затем — «Оливьеды», после — «Мандарины, вперед!», а провожать старый год телезрителям предлагают под новую программу «Елка, дети, два стола», которая была создана в 2019 году.

«Когда праздничная ночь начинается вечером, а заканчивается через 10 дней. Когда в подарок покупаешь не то, что надо, а то, что осталось в магазине. Когда вместо свиньи приходит крыса, и это нормально. Тогда наступает новогодняя программа «Елка, дети, два стола», — гласит анонс новогодней шоу-программы «Уральских пельменей».

Начало — в 22.50. Бывшие КВНщики обещают научить, как спрятать бутылку и закуску в снежную бабу, и расскажут, почему Елена Малышева — идеальная жена в новогодний период.

Вместе с «Уральскими пельменями» поздравят россиян с Новым годом Марат Башаров, Ирина Безрукова, «Город 312», Елена Захарова, Михаил Гребенщиков и другие артисты.

Новогодний Comedy Club

Телеканал ТНТ покажет 31 декабря новогодний выпуск шоу «Где логика?» (18.00), праздничный выпуск шоу Comedy Woman (19.00), праздничный выпуск шоу «Импровизация» (20.00), праздничный выпуск шоу «Студия СОЮЗ» (21.00), праздничный-таки выпуск шоу «Однажды в России» (22.00), а в 23 часа начнется встреча Нового 2020 года с резидентами Comedy Club и звездами отечественного шоу-бизнеса. Этот выпуск называется «Короли вечеринки».

«Радуйся! Весь год ты вел себя хорошо! Поэтому лови приглашение на самую весёлую вечеринку в загородном доме. Резиденты Comedy Club и звезды шоу-бизнеса, игры, счастье, музыка, танцы, поздравления — это будет эпично. Новогодне. Вечериночно. Незабываемо. Дветысячидвадцатно», — обещает ТНТ.

Новогоднее поздравление президента

Президент России Владимир Путин подведет итоги 2019 года и поздравит россиян с наступающим 2020-м в 23 часа 55 минут.