Каир, 29 декабря. Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар в скором времени посетит Каир. Об этом сообщили египетские СМИ.

«Главнокомандующий Вооруженными силами Ливии фельдмаршал Халифа Хафтар посетит Каир сегодня или завтра», — заявили журналисты.

Какие-то другие подробности предстоящей поездки не приводятся. Остается неизвестным, встретится ли в ходе визита Хафтар с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси.

В Ливии в настоящее время продолжаются боестолкновения. Провоцируют их террористы так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, возглавляет которое Файез Саррадж. «Правительство» было искусственно сформированно при поддержке всего лишь 12 стран — участниц ООН. Бандформирования ПНС Ливии, связанного с запрещенными в РФ террористическими организациями ИГИЛ1, «Аль-Каида»1 и «Братьями-мусульманами», контролируют ливийскую столицу, а также ряд населенных пунктов на западе страны.

В результате его действий страдает мирное население. С 2014 года ЛНА под командованием фельдмаршала Хафтара ведет в африканской стране операцию «Аль-Карама», направленную против боевиков, захвативших ливийские земли после революции 2011 года. Весной этого года армия перешла к новому этапу операции ― освобождению от ПНС Ливии Триполи и северо-запада страны.

1 Организация запрещена на территории РФ.