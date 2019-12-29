WikiLeaks доказал, что «химатака» в сирийской Думе является фейком Запада

Москва, 29 декабря. Обнародованные WikiLeaks документы доказывают, что расследование Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), якобы подтверждающее применение правительственными сирийскими войсками химоружия в Думе — западный фейк. Об этом заявил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Сенатор указал несоответствия в работе псевдогуманитарной организации «Белые каски» на месте якобы произошедшей химической атаки в Сирии.

Он отметил, что костюмы, в которых работали представители «Белых касок», были тренировочными и не являлись пригодными в области использования боевого отравляющего вещества. Кроме того, они были расстегнуты.

Клинцевич подчеркнул, что любому, даже самому неопытному специалисту известно: работа в таком виде является неприемлемой в условиях реальной химической атаки.

«Опубликованные документы доказывают, что расследование ОЗХО, якобы подтверждающее применение правительственными войсками химоружия в Думе — фейк, но на Западе об этом не говорится. Все это — элементы информационной войны: простые, тупые и примитивные… Сегодня коллективный Запад с созданными им общественно-гражданскими институтами занимается информационными вбросами. На основании этой дезинформации начинаются войны, проводятся спецоперации, убиваются люди и лоббируются зачастую очень серьезные экономические санкции», — объяснил он в комментарии iReactor.

Представитель Совфеда напомнил, что все эти методы давно и активно используют США без оглядки на какие-либо сторонние заявления и противоречивые факты.

Он призвал общественность обращать меньше внимания на неподтвержденные данные, которые на Западе привыкли использовать в качестве достоверных, а также отметил, что у России «не остается ничего, кроме как откровенно, постоянно и где есть возможность говорить, указывать, обращать внимание и доказывать, что сегодня коллективный Запад с созданными им общественно-гражданскими институтами занимается информационными вбросами».

Напомним, сообщения о «применении химического оружия» в сирийской Думе были растиражированы западными СМИ в апреле 2018 года. Распространению фейковых данных эффективно способствовала организация «Белые каски», которая известна своими провокациями, направленными на обострение обстановки в Сирии. В результате подразделения Сирийской арабской армии (САА) бездоказательно обвинили в «применении химоружия».

Впоследствии сайт WikiLeaks представил данные о подтасовке ОЗХО фактов по «химатаке» в Сирии, отметив, что специалисты организации искусственно подгоняли свой доклад под «правильные» выводы. О непрозрачной работе миссии рассказал, в частности, соавтор доклада, один из сотрудников ОЗХО.

Специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) обследовали территорию Думы и не обнаружили никаких следов применения запрещенных отравляющих веществ, однако это не помешало США, Франции и Великобритании без получения санкций ООН нанести массированный ракетный удар по территории Сирии.