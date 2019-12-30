Цискаридзе предсказал возврат к настоящему балету в новом десятилетии

Главным итогом уходящего года культуры стало финансирование региональных театров, благодаря которому удалось привести в порядок многие культурные заведения. Об этом в эксклюзивном видеоинтервью Федеральному агентству новостей сказал Народный артист РФ Николай Цискаридзе.

При этом ректор Академии русского балета имени Агриппины Вагановой раскритиковал стремление учреждений культуры всецело зависеть от государства. По мнению артиста, многим из них нужно научиться зарабатывать самостоятельно.

«Ни одна крупная труппа не находится на шее у государства так, как это происходит в России», — сказал педагог.

Регулярное государственное финансирование должны получать только учебные заведения и театры с большой историей, которые доказали свою значимость в мире, считает Николай Цискаридзе.

«Во многом Владимир Мединский со мной согласен. Он многое пытается сделать, но, к сожалению, государственная машина двигается очень медленно», — отметил он.

Артист резко высказался по поводу скандальной постановки «Нуреев» Большого театра, которая в апреле 2019-го получила балетную премию «Золотая маска». Николай Цискаридзе назвал спектакль «абсолютно политизированным» и неинтересным.

«Самая большая трагедия спектакля «Нуреев» для меня это то, что почти все действующие лица — это, прежде всего, очень большие личности мирового балета. А исполняют их люди, которые не могут назваться личностями… Я в жизни не пойду смотреть спектакли с их участием, потому что это смешно», — заявила звезда мирового балета.

Реконструкция старинных театральных и балетных спектаклей, за которыми, по его словам, не стоит ничего, кроме коммерции, а также выход на первый план эпатажа и «правильной» идеологии вместо хореографии и исполнительского мастерства, Николай Цискаридзе назвал тенденцией всего мирового театра.

«Что-то же надо говорить, как-то надо свое имя приставить. В России есть госзадание, вы должны сделать несколько новых спектаклей, а идей у людей нет! Поэтому все новое, что сегодня ставят, получает «Золотую маску» и исчезает из репертуара, а полные залы из года в год собирают шедевры классики», — считает Народный артист РФ.

Премьер Большого театра в 1992-2013 годах выразил надежду, что уже скоро она надоест российской публике.

«К 2020-м годам начнется опять возвращение к натуральному, настоящему… Чтобы ценилось исполнение», — уверен он.

Современным преподавателям балета не хватает знаний, заявил Народный артист РФ в интервью ФАН. Чтобы сделать для них доступной специфику преподавания классического танца, Николай Цискаридзе в соавторстве с деканом Академии Русского балета имени Агриппины Вагановой Ильей Кузнецовым выпустил методическое пособие «Шесть экзаменационных уроков классического танца Петра Пестова». Сборник уроков своего наставника артист представил публике под занавес года — в честь 90-летия со Дня рождения советского, российского солиста балета и педагога.

«Можно сколько угодно говорить о модернизации образования, но музыку, танец, вокал все равно надо будет учить по-старинке. Только учитывая опыт тех людей, которые когда-то это создавали, можно будет это делать», — сказал Николай Цискаридзе.

300 экземпляров книги, изданных при финансовой поддержке Российского фонда культуры, разойдутся по балетным училищам страны бесплатно.