Доктор Мясников рассказал, как сделать меню на Новый год вкусным и полезным

Москва, 29 декабря. Известный врач, телеведущий и автор книг о здоровье Александр Мясников рассказал о своем новогоднем меню и дал несколько советов, как сделать праздничные блюда не только вкусными, но и полезными.

Мясников отметил, что если человек правильно питается в течение всего года, в праздник может позволить себе не совсем полезные угощения. К примеру, сам врач собирается приготовить макароны с сыром.

Оливье телеведущий назвал непременным атрибутом Нового года, но посоветовал не начинать им трапезу, а завершать. Тогда и салата с майонезом захочется съесть меньше.

Доктор, говоря о другом популярном блюде, вспомнил о пользе сельди, которая содержит полезные жиры и Омега-3, способствует профилактике болезней сосудов и сердца.

«Наименее вредным алкогольным напитком доктор назвал красное вино, содержащее большое количество полезных природных антиоксидантов-флавоноидов», — передает «Экономика Сегодня».

Врач порекомендовал обратить внимание на горький шоколад, грушу, которая содержит много клетчатки при оптимальном количестве сахара, черный виноград и курагу.

Ранее диетолог Елена Соломатина порекомендовала с осторожностью употреблять в пищу мандарины — один из главных атрибутов Нового года. По ее словам, лучше ограничиться двумя-тремя в день. С особым вниманием отнестись к фруктам стоит тем, у кого выявлены проблемы с ЖКТ, гастрит и повышенная кислотность, добавила эксперт.

Тем временем Федеральное агентство новостей опубликовало простые рецепты вкусных блюд для встречи года Белой Крысы.