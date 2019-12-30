Сирия новости 30 декабря 07.00: США атаковали иранские силы в Аль-Каиме, курдских боевиков взорвали в Ракке

Сирия, 30 декабря. Американцы нанесли удары по иранским силам на границе Сирии, машину курдских боевиков подорвали в Ракке, ранен командир «Лива аль-Кудс». Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: продолжили наступление в Идлибе.

Армия Турции и союзные силы: были обстреляны на территории города Суран в Алеппо,

Курдские вооруженные формирования: подорвались на автодороге в Ракке.

Международная коалиция: нанесла удар по штабу проиранских сил в Аль-Каиме, вывела конвой с военной базы «Химо» в Хасаке.

Провинция Дамаск

Глава комитета по примирению города Саса погиб в провинции Дамаск в результате теракта. Как сообщает источник в Twitter (@QalaatAlMudiq), мужчина погиб в результате взрыва СВУ, заложенного у дороге на юго-западе провинции.

Провинция Алеппо

Неизвестные боевики (предположительно, члены курдского террористического подполья на севере Сирии) обстреляли «полицейское управление» в подконтрольном протурецким силам городе Суран на севере Алеппо. Одновременно был обстрелян КПП протурецкой «полиции» «Талалиль» в Суране. «Сирийская обсерватория по правам человека» (SOHR) не приводит подробностей о жертвах и пострадавших.

Провинция Идлиб

На территории Идлиба продолжается наступление правительственных войск на позиции террористов «Хайят Тахрир аш-Шам» и союзных им джихадистских группировок.

По данным источника в Twitter (@humamisa), командующий проиранским ополчением «Лива аль-Кудс» в Сирии Мухаммед Хадид получил ранение в ходе боев за город Джарджаназ.

Провинция Даръа

Нападения на правительственные силы продолжаются на территории провинции Даръа. Как сообщает источник в Twitter (@QalaatAlMudiq), неизвестные боевики в городе Санамейн обстреляли управление криминальной полиции. Информации о жертвах или пострадавших не приводится. Санамейн является одним из центров подпольной деятельности террористов в Даръа, которую связывают с переброской боевиков из зоны «Ат-Танфа».

Провинция Ракка

Неизвестные боевики подорвали самодельное взрывное устройство на пути автомобиля, принадлежащего курдским боевикам. Как сообщает новостное агентство Al Khabour, взрыв произошел на автодороге близ населенного пункта Аль-Мункур в провинции Ракка. О жертвах и пострадавших не сообщается.

Провинция Хасака

Американский военный конвой покинул военную базу «Химо», расположенную к западу от Камышлы в провинции Хасака, сообщает новостной источник в Twitter (@alkhabour21). Источник не уточняет, была ли база покинута полностью.

Ирак

Силы международной коалиции во главе с США нанесли авиаудар по позициям проиранского ополчения «Хашд аш-Шааби». Как сообщает телеканал Sky News Arabia, под ударом оказались силы шиитского ополчения, дислоцированные в районе населенного пункта Аль-Каим на границе с Сирией.

Информацию об авиаудары подтверждает сирийское новостное агентство Al Watan. Удар был нанесен по штаб-квартире 45-й бригады «Хашд аш-Шааби» в Аль-Каиме. Сообщается о трех погибших бойцах ополчения и значительном числе раненых. Источники в Twitter (@leithfadel) утверждают, что «Хашд аш-Шааби» подтвердили факт авиаудара.

Ряд источников (@sfranzman) утверждают, что удар ВВС США стал ответом на обстрел базы K1 под Киркуком на северо-востоке Ирана, в результате которого погиб «подрядчик» ВС США и несколько американских военных получили ранения. Соединенные Штаты обвинили в обстреле проиранские силы в Ираке, как сообщало агентство Voice of America.