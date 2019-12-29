Украина и республики Донбасса объявили итоговую формулу проведенного обмена заключенными

Горловка, 29 декабря. Количество удерживаемых лиц, которые республики Донбасса получили от Украины в ходе обмена, достигло 124 человек.

Сначала сообщалось, что Луганской Народной Республике украинская сторона передала 63 человека, а Донецкой — 60. Но затем представители Киева передали республикам Донбасса еще одного человека.

Тем временем пресс-служба офиса президента Украины объявила, что Киев получил из ДНР и ЛНР 76 человек. 25 из удерживаемых находились в ЛНР, а 51 в ДНР.

Таким образом, итоговая формула составила «124 на 76».

Відбулося! 76 утримуваних українців звільнено, вони на контрольованій нами території. Невеликий фотозвіт про останніх прибулих на рідну землю. pic.twitter.com/qIuYi2gVvw — Офіс Президента (@APUkraine) December 29, 2019

Напомним, Киев и Донбасс согласовали условия освобождения и обмена пленными по формуле «все установленные на всех установленных» в начале недели. В воскресенье в районе контрольно-пропускного пункта «Майорск» в ДНР прошел обмен заключенными между представителями Луганска и Донецка — с одной стороны, и представителями Киева — с другой.

Гражданская война на Украине длится с 2014 года, когда Киев развернул против Донецкой и Луганской народных республик военную кампанию. Причиной стало непринятие Донецком и Луганском государственного переворота на Украине. За годы боевых действий погибли свыше 13 тысяч человек, передавали в ООН.