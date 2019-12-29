Договоренности с Украиной по транзиту газа помогли избежать худшего сценария, заявил Козак

Москва, 29 декабря. Договоренности по транзиту российского газа в Европу через территорию Украины, включая выплату «Газпромом» 2,9 миллиарда долларов «Нафтогазу» по решению Стокгольмского арбитража, стали тяжелым решением для российской стороны, однако позволили избежать худшего сценария. Об этом заявил вице-премьер России Дмитрий Козак.

В интервью программе «Вести недели» на телеканале «Россия-1» он признался, что выбирать пришлось «между плохим и очень плохим».

«Был выбор такой: между плохим и очень плохим. 2,9 миллиарда долларов для «Газпрома», для нашей страны — тяжелое решение. Но все вместе мы можем потерять значительно больше, несопоставимые суммы», — объяснил вице-премьер.

Ранее Козак отмечал, что выплатой Киеву по газовому спору «Газпром» позволил России избежать более серьезных претензий и потенциальных рисков. Вице-премьер назвал сумму компенсации «каплей в море».

В пятницу, 27 декабря, «Газпром» сообщил о выплате «Нафтогазу» указанной суммы.

20 декабря Киев и Москва согласовали новый контракт на транзит газа российского газа сроком на пять лет. Это соглашение сменит действующий договор, который истекает 31 декабря 2019 года.