Коллеги и поклонники простились с Галиной Волчек в Москве. ФАН–ТВ

В столице воскресным утром сотни людей шли с цветами в руках к театру «Современник», чтобы попрощаться с его художественным руководителем Галиной Волчек.

У здания выстроилась очередь из тех, кто захотел проводить в последний путь советскую и российскую актрису, режиссера — Галину Волчек. Церемония прощания началась в девять утра. Проститься с художественным руководителем «Современника» пришли ее близкие, поклонники, друзья и коллеги, среди них актеры Сергей Гармаш и Михаил Ефремов, министр культуры РФ Владимир Мединский и глава Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, представить «Современник» без Галины Борисовны уже невозможно.

«Вы знаете, мы, часто, особо не задумываясь, говорим, что незаменимых людей нет. И вот, когда приходит такая трагическая вещь, понимаешь, что такие люди, безусловно, есть. На протяжении многих лет я лично знала Галину Борисовну. Эту удивительную, яркую женщину. Счастлива, что у меня была возможность с ней общаться. Я не пропускала ни одну ее премьеру и всегда не переставала восхищаться ее мастерством, ее талантами режиссера, педагога, организатора. Человек, который на протяжении нескольких десятилетий не только сохранил один из лучших театров в России, но и развивал его. Развивал традиции легендарного «Современника», — поделилась глава Совфеда.

Валентина Матвиенко добавила, что Галина Борисовна для нее — олицетворение вселенской мудрости и глубины. Ее художественный руководитель «Современника» всегда могла передать простыми словами. За ней стоит опыт больше, чем одного человека. Галина Борисовна ушла, но ее творческое наследие останется навсегда.

Проститься с Галиной Волчек пришел и генеральный директор Московского академического Музыкального театра Станиславского и Немировича-Данченко — Антон Гетьман, он также отметил, что Галина Борисовна провела «Современник» через сложнейшую реконструкцию, именно она сохранила этот театр, его дух и идеи.

«Галина Борисовна — это мудрость, воля, безупречный вкус театральный. Галина Борисовна — это любовь к артистам, чрезвычайно высокий уровень требовательности к себе и к коллегам, к театру.

Из театра гроб с Галиной Волчек выносили под крики «Браво!», «Спасибо!» и несмолкающие аплодисменты. Похоронили актрису и режиссера на Новодевичьем кладбище.

Напомним, Галина Волчек скончалась 26 декабря в Москве на 87-м году жизни, не приходя в сознание в Боткинской больнице. Врачи диагностировали у нее двустороннюю пневмонию с осложнениями.