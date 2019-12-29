Водонаева ответила Охлобыстину, оскорбившему ее из-за призыва «не рожать рабов»

Москва, 29 декабря. Телеведущая и бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Алена Водонаева обвинила актера Ивана Охлобыстина в бескультурье.

В пятницу артист предложил телеканалам ввести «определенный ценз» на должность ведущих, чтобы «ограждать соотечественников от дам с пониженной социальной ответственностью».

«Ишь ты — «ЭТОМУ» государству! Хай катятся в «ТО» государство и хоть на собаках женятся», — написал он с отсылкой к заявлению телезвезды.

Таким образом Охлобыстин отреагировал на слова Водонаевой, которая ранее заявила, что презирает «живущие в нищете» семьи и призвала россиянок «не рожать рабов» стране.

«Из всех, кто последние три дня меня публично ненавидит, больше всего удивил Иван Охлобыстин... Ему не понравилось, что многие сочли мои слова о «рабах государства» справедливыми, и он не нашел ничего лучше, чем назвать меня проституткой. Ну а где хотя бы проповедь?» — ответила она в Instagram оскорбившему ее артисту.

Водонаева заявила, что актер ведет себя «как типичное быдло». По мнению экс-участницы скандального телешоу, 53-летний Охлобыстин перешел к оскорблениям, так как не смог привести аргументы в защиту своей позиции.

Ранее бывшая звезда телепроекта «Дом-2» в своем Instagram обратилась к «материнскому фонду» России с призывом «не рожать рабов» государству, напоминает Infox.ru. В своем Instagram Водонаева порекомендовала россиянкам сделать главной целью жизни карьеру, деньги и путешествия, и смело идти на аборты, если они не в состоянии обеспечить ребенку достойную жизнь.

Летом Водонаева высказалась об образовании в стране. По словам ведущей, отечественная система — «колоссальная растрата ценного времени». Вместе со своим мужем бизнесменом Алексеем Малакеевым она решила перевести восьмилетнего сына Богдана на домашнее обучение в частности из-за того, что не может контролировать, с детьми из каких семей общается ее сын в учебном заведении.