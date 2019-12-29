Турция ведет войну на четыре фронта, поставляя сирийских боевиков ПНС Ливии

Прибывшие из Сирии террористы из подконтрольных Турции группировок принимают участие в боях против Ливийской национальной армии (ЛНА) на подступах к Триполи. Джихадисты из бандформирований «Свободной сирийской армии» (ССА) сами выдали свое присутствие в Ливии, разместив видеозаписи в Интернете. Федеральное агентство новостей разбиралось в обстоятельствах переброски боевиков «ливийским экспрессом».

Боевики на окраинах Триполи

Первые видеозаписи, сделанные находящимися в Триполи боевиками, появились минувшей ночью.

#EXCLUSIVE

First video of Syrian rebel fighters fighting alongside GNA militias in Libyan Capital Tripoli.

#Libya #Turkey pic.twitter.com/C0OVSvLLeY — LibyaReview (@LibyaReview) December 28, 2019

На видеозаписи группа боевиков кричит и угрожает скорой расправой главнокомандующему Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршалу Халифе Хафтару. При этом боевики, которые говорят по-арабски с сирийским акцентом, не очень представляют, с кем воюют.

«Мы идем за тобой, Шантар! Хафтар? Как его зовут? — переспрашивает бородатый террорист. — Хантар!»

Источники в Telegram (@Voice_of_Libya) определили принадлежность боевиков к протурецкой группировке «Лива Мутасим Биллах». Кроме того, источник (@militarymaps) смог определить точное место съемки в южных пригородах Триполи — фактически, на фронте.

Чуть позже появилась еще одна видеозапись, сделанная группой боевиков, которая находилась совсем неподалеку.

Alleged video of TFSA rebels in Tripoli after being sent there by Turkey #Libya pic.twitter.com/NW38qOUkEl — Intel Air & Sea (@air_intel) December 28, 2019

На видеозаписи отчетливо слышны слова мужчины, ведущего съемку: «Аль-джейш… аль-джейш аль харр фи либья» — то есть «Свободная армия в Ливии». Нет сомнений в том, что речь идет о «Свободной сирийской армии» — рыхлой коалиции сирийских группировок и бандформирований, многие из которых сотрудничают с Турцией.

Как удалось определить ФАН, видеозапись была сделана совсем неподалеку от первой, в жилом районе неподалеку от поворота крупной автострады Салах ад-Дин на южной окраине Триполи, на границе территории. Там сейчас проходит основной фронт наступления ЛНА на столицу Ливии.

«Ливийский экспресс»

Согласно доступным данным, несколько сотен боевиков были минувшей ночью переброшены самолетами в Триполи с территории Турции. «Ливийский экспресс», как называют его источники, работает без перерыва.

4 × Libyan Passenger Planes heading to Tripoli, #Libya from Istanbul, #Turkey.



I caught this at 9:02 Eastern Time. pic.twitter.com/lUWyO2mTC2 — Canadian Skywatcher (@is_keelu) December 29, 2019

Самолеты приземляются в аэропорту «Митига», который находится под контролем бандформирований Правительства национального согласия — так называемых «специальных сил сдерживания «Ар-Рада».

3 out of the 5 passenger airplanes carrying #Turkey backed mercenaries of #Syrian National Army (#SNA) successfully landed in #Mitiga airport without any problem. The last two airplanes are on their ways from #Istanbul to #Tripoli. These 5 airplanes transported 800 mercenaries! pic.twitter.com/djBFdqmPzZ — Babak Taghvaee (@BabakTaghvaee) December 29, 2019

Канцелярия ПНС по взаимодействию со СМИ и десятки связанных с ПНС аккаунтов в социальных сетях постарались немедленно дезавуировать сообщения о появлении в Ливии сирийских боевиков. Видеоролики, снятые боевиками, были объявлены «фейками, снятыми в Идлибе» — однако данные геолокации убедительно показывают, что ошибки здесь нет.

Турция перебрасывает подконтрольных боевиков

Сообщения о переброске Турцией сирийских боевиков в Ливию начали появляться гораздо раньше, еще летом уходящего года. Источники Middle East Eye в сирийской оппозиции заблаговременно сообщили о происходящей сейчас переброске боевиков: Турция предложила членам таких группировок, как «Сукур аш-Шам», «Файлак аш-Шам» и «Лива Султан Мурад» солидные деньги за то, что они переберутся в Ливию и будут поддерживать Триполи в борьбе против ЛНА.

«Они находятся в Триполи, в тренировочном лагере под командованием турецкого офицера, — рассказал источник. — На следующий день после появления в Ливии им разрешили позвонить домой и поговорить со своими семьями».

В Сирии каждый из боевиков получил по 300 долларов в момент подписания контракта. Их «зарплата» в Ливии будет составлять 2000 долларов в месяц.

На фоне сообщений о стремительном наступлении САА на юго-востоке Идлиба многие боевики готовы отправиться попытать счастья в другую страну. Большинству из них уже нечего ждать в Сирии — поддержка, которую Турция оказывала бандформированиям в Идлибе, слабеет, внимание Анкары переключилось на существенно более успешную операцию «Источник мира».

Анкара защищает выгодные соглашения с ПНС

Новое наступление на Триполи сил фельдмаршала Халифы Хафтара, который 4 декабря заявил о начале «окончательной фазы» контртеррористической операции «Аль-Карама», заставили Анкару пойти на решительные меры. Военный эксперт Борис Рожин уверен, что сейчас существование ПНС Файеза Сарраджа очень важно для Анкары — президент Реджеп Тайип Эрдоган хочет сохранить соглашения, заключенные с нелегитимным правительством Ливии, чтобы добиться доминирования Турции в восточной части Средиземного моря.

«Турция видит, что в военном отношении ситуация для Сарраджа ухудшается, наблюдаются негативные для ПНС изменения на юге Триполи, есть угроза разрыва коммуникаций с Мисуратой. Если эти тенденции сохранятся, через некоторое время произойдет крушение обороны Триполи, и Турция потеряет все свои политические вложения, — объяснил Рожин в интервью Федеральному агентству новостей. — Соответственно, Анкара пытается спешно отыграть потерянное время — путем накачки войск ПНС новым вооружением, техникой, военными инструкторами и боевиками».

Военный эксперт обратил внимание на то, что вывезенных из Сирии террористов ССА бросили в бой практически сразу: сейчас южная окраина Триполи для Турции важнее, чем Идлиб.

«Скорее всего, Турция готова пожертвовать частью позиций в Идлибе, если это позволит обеспечить безопасность Триполи. Потому что пока существует ПНС, оно может подписывать от лица Ливии различные договоры — о морских границах, о военном вмешательстве, о предоставлении портов и аэропортов… — напомнил главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад». Если Саррадж потеряет Триполи, то не сможет так успешно легитимизировать военное присутствие Турции. Кроме того, если боевики из Мисураты будут контролировать нефтяные месторождения, Анкара сможет покупать нефть с солидной скидкой».

Эрдоган договорился с Тунисом

При этом в Ливии Турция может рассчитывать только на поддержку Катара — который не спешит вводить войска или идти на другие решительные шаги. В ходе визита в Тунис Эрдоган, по всей видимости, достиг важных договоренностей с президентом Каисом Саидом.

«Партнеры по НАТО не очень спешат помогать, а некоторые даже поддерживают ЛНА. Тунис нужен для того, чтобы обеспечить безопасный заход турецких транспортных кораблей, транспортировки грузов и персонала — важное направление для обеспечения логистики в западной Ливии. Ведь все доступные аэродромы в Триполи могут оказаться под артиллерийским ударом, а самолеты могут быть сбиты на подлете силами ЛНА. Потеря крупных транспортных самолетов и их груза была бы крайне неприятна для Турции, — напомнил Рожин. Дело еще в том, что большинство стран, которые граничат с Ливией, прямо или косвенно поддерживают Хафтара — и Тунис один из немногих партнеров, которые готовы помогать Турции».

Анкара не станет мешать освобождению Идлиба

На данный момент, уверен Борис Рожин, турецкие власти сосредоточили свои усилия на Ливии, поставив Идлиб на второе, а то и третье место. Анкара не может до бесконечности распылять силы.

«Турция ведет военные операции уже в четырех зонах — это Ливия, операция в Идлибе, операции в зоне «Источника мира» и не прекращавшиеся операции на севере Ирака, в Кандиле и Синджаре, против РПК, — напомнил Борис Рожин. Некоторое перенапряжение, особенно транспортное, уже наблюдается: Турции достаточно тяжело вести за рубежом четыре операции сразу — помимо обычного военного присутствия, в Катаре, в Сомали. Это большая нагрузка на военную машину Турции».

По мнению военного эксперта, Турция сейчас готова отказаться от значительной части позиций в Идлибе: скорее всего, сирийская правительственная армия уже в ближайшее время освободит Маарет ан-Нуман и стратегически важную автомобильную трассу Хама — Алеппо. В Идлибе между тем растет недовольство среди джихадистов.

«Радикалы уверены, что Турция готова разменять часть Идлиба на сделки с Россией или Башаром Асадом. Взаимное недоверие среди боевиков облегчает ситуацию для САА, — подчеркнул военный эксперт. Анкара будет стремиться сохранять свои позиции в Идлибе, торгуясь за все, что находится к востоку от трассы Хама — Алеппо. По сочинским договоренностям трасса должна быть разблокирована, что означает переход под контроль САА Маарет ан-Нумана и Серакиба. Кроме того, есть вторая трасса, Латакия — Алеппо, а тогда САА должна занять Джиср аш-Шугур. Всем, что находится южнее и восточнее, Турция готова пожертвовать или торговаться».

«Старший брат» в НАТО не поддержит Турцию

В Ливии Турция может рассчитывать только на себя, считает собеседник ФАН. Несмотря на то, что на словах страны Запада поддерживают официально признанное, но утратившее легитимность ПНС, ни Великобритания, ни США не готовы предпринимать решительные действия. Более того, отмечает эксперт, США открыто поддержали Грецию. Вероятно, «старший брат» в НАТО не хочет, чтобы Турция получила гегемонию в восточной части Средиземного моря.

«Это в Турции будет воспринято как явно недружественный шаг — наряду с санкциями за С-400. США занимают двойственную позицию: с одной стороны, они признают ПНС Сарраджа, но их постоянно подозревают в том, что они так или иначе подыгрывают Хафтару. США явно дали понять, что готовы поддержать Грецию — возможно, это для них способ наказать Турцию, — предположил Борис Рожин. — Далеко не все заинтересованы в том, чтобы Турция развернула на южном побережье Средиземного моря полноценную военную базу с опорой на боевиков».

На момент публикации данной статьи стало известно, что силы Ливийской национальной армии выбили бандформирования ПНС с дорожной развязки в районе прибрежного города Гарабулли (Кастельверде). Об этом сообщил в Telegram «Голос Ливии» (@Voice_of_Libya). Теперь дорога Триполи — Мисурата (где находится крупный порт и одна из сильнейших боевых группировок ПНС) перекрыта и Военный совет Мисураты не сможет оказать помощь защитникам Триполи.