Донбасс сегодня: обмен заключенными, ВСУ уничтожили склад с иностранным оборудованием

Донбасс, 29 декабря. СБУ задержала радикалов, причастных к подрыву четырех солдат ВСУ на противотанковой мине. ДНР и ЛНР провели обмен удерживаемыми лицами с Киевом. Украинский силовик сжег склад с довольствием и дорогим оборудованием. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Обмен пленными завершился

В районе контрольно-пропускного пункта «Майорск» в ДНР прошел обмен заключенными между представителями Луганска и Донецка — с одной стороны, и представителями Киева — с другой. Процесс проходил в два этапа: сначала на подконтрольной Украине территории Донецкой области обменялись ЛНР и Киев, далее уже на подконтрольной ДНР территории состоялся обмен Киева с Донецком. В общей сложности украинская сторона передала республикам Донбасса 123 человека, ДНР и ЛНР — 77 человек.

Следует отметить, что обмену предшествовали три обстрела территории Донецкой Народной Республики украинскими силовиками, которые они совершили в минувшие сутки. Армия Украины атаковала Донецк с северного направления, применялись гранатометы и стрелковое оружие. Несмотря на это нападение, обмен состоялся.

Украинский военнослужащий устроил пожар в части

Один из рядовых 58-й бригады ВСУ, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил устроить праздник в честь католического Рождества. Он запустил в воздух комплект фейерверка, который попал в склад вещевого довольствия. Вспыхнувший огонь перешел на помещение узла связи, где пожаром были уничтожены две радиостанции зарубежного производства. Как рассказал представитель Народной милиции ДНР Дмитрий Астрахань, на место происшествия прибыла комиссия из оперативно-тактической группировки «Север», которая установила, что пожар нанес ущерб на сумму около двух миллионов гривен.

Поджигателя арестовали, ему инкриминируется умышленный поджог и совершение диверсии. Также выявлен факт незаконного списания еще одной радиостанции, которую командование бригады представило как сгоревшую. На месте пожара обнаружены остатки только двух средств связи.

Сотрудники СБУ задержали трех радикалов

По информации разведки ДНР, недавно сотрудниками Службы безопасности Украины были задержаны три участника организации «Украинская добровольческая армия» (УДА) за совершение умышленного подрыва автомобиля ВСУ. Грузовик подорвался на подъездной дороге к передовым позициям на минах, установленных УДА 26 декабря. В результате погибли военнослужащие 56-й мотопехотной бригады. Националистов-подрывников выявил личный состав бригады. Перед тем, как передать виновных в руки СБУ, им были нанесены физические увечья.

Мирное население требует отвести от их домов технику ВСУ

Как сообщает оборонное ведомство ЛНР, жители города Счастье обратились к военному командованию и местной администрации с требованием вывести бронетехнику за пределы населенного пункта. Как отмечалось ранее, подразделения ВСУ в указанном населенном пункте разместили дополнительно пять боевых машин пехоты, три бронетранспортера и танк, принадлежащий 46-й десантно-штурмовой бригаде ВСУ. Местные жители создали инициативную группу, которая направила соответствующее обращение от мирных граждан на имя главы «Луганской областной военно-гражданской администрации».