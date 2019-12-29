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Путин и Трамп договорились продолжать сотрудничество по борьбе с терроризмом

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Путин и Трамп договорились продолжать сотрудничество по борьбе с терроризмомМосква, 29 декабря. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Отмечается, что диалог состоялся по инициативе российской стороны.

«Обсужден комплекс вопросов, представляющих взаимный интерес. Условлено о продолжении двустороннего сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом», — говорится в сообщении. 

Во время беседы Путин поблагодарил Трампа за переданную по линии спецслужб информацию, которая помогла предотвратить теракты в России.

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Источник: Сайт Кремля
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