Путин и Трамп договорились продолжать сотрудничество по борьбе с терроризмом

Москва, 29 декабря. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Отмечается, что диалог состоялся по инициативе российской стороны.

«Обсужден комплекс вопросов, представляющих взаимный интерес. Условлено о продолжении двустороннего сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом», — говорится в сообщении.

Во время беседы Путин поблагодарил Трампа за переданную по линии спецслужб информацию, которая помогла предотвратить теракты в России.