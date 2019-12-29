Кудряшов может вернуться в «Ростов»

Москва, 29 декабря. Защитник сборной России по футболу Федор Кудряшов может пополнить «Ростов». Об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

По словам источника, такая вероятность существует, поскольку сам игрок хочет остаться в России, несмотря на ряд предложений из-за рубежа. Сообщается, что 32-летним футболистом также интересуется московский ЦСКА.

Последним клубом Кудряшова был «Сочи», состав которого защитник пополнил летом этого года на правах свободного агента из турецкого «Башакшехира».

В текущем сезоне спортсмен провел 16 матчей и забил один гол. По окончании первой части сезона футболист и «Сочи» расторгли контракт по обоюдному согласию.

В сумме в активе игрока 35 матчей и один гол в составе национальной российской сборной, за которую он выступает с 2016 года.

Ранее Кудряшов уже выступал за «Ростов» в 2016 и 2017 годах.