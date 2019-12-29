Украинский министр объявил о начале подписания документов по газу с Россией

Вена, 29 декабря. Представители Москвы и Киева начали подписывать документы по транзиту газа. Об этом объявил министр юстиции Украины Денис Малюська.

В Вене в настоящее время идет четвертый день переговоров двух сторон. По словам сотрудников «Газпрома», в субботу встреча представителей Москвы и Киева продлилась до глубокой ночи.

В воскресенье Малюська опубликовал в Facebook снимок с новой встречи.

«Процесс (…) еще не закончен», — подписал он фотографию.

Срок действия предыдущего транзитного контракта между Россией и Украиной истекает 31 декабря 2019 года, пишет Infox.ru. Стороны долгое время не могли согласовать детали сделки. Но переговорах в Берлине, которые прошли на прошлой неделе, представители Москвы и Киева все же согласовали протокол по всему комплексу вопросов взаимоотношений в газовой сфере. Затем стороны подписали документ.

Как сообщил гендиректор российской компании «Газпром» Алексей Миллер, в 2020 году объем транзитного газа составит 65 миллиардов кубометров. Новый контракт будет действовать пять лет, документ предусматривает опцию его продления на десять лет. С 2021 по 2024 год объем транзита составит 40 миллиардов кубометров газа в год.

На этой неделе Россия и Украина договорились об обнулении взаимных претензий с 1 января наступающего года. По словам министра энергетики РФ Александра Новака, будут сняты аресты имущества в счет принятых решений по судебным искам.