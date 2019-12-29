Киев и Донбасс обменялись пленными. События дня. ФАН-ТВ

Обмен пленными в Донбассе Обмен пленными завершился в Донбассе. Он прошел в формате «всех на всех». Сделка состоялась на окраине Горловки. По предварительной информации, Киев передал ДНР 61 человека, ЛНР — 63. В столицу Украины из Донбасса вернулись 76 человек. Среди освобожденных в Незалежной противники государственного переворота на Украине и добровольцы из России, которые воевали на стороне республик. Вопрос обмена сдвинулся с мертвой точки 9 декабря. Тогда на саммите в Париже лидеры стран «нормандской четверки» обсудили этот острый вопрос. Его решение станет еще одним шагом к мирной жизни в Донбассе. Последний обмен пленными состоялся два года назад. Он стал самым масштабным за время военных действий, которые идут с 2014 года. Тогда после государственного переворота две республики Донбасса не согласились подчиняться новой киевской власти. В ответ на это украинские силовики открыли огонь. За время вооруженного конфликта погибли более 13 тысяч человек, около 30 тысяч получили ранения. И есть надежда, что эти цифры больше не вырастут.

Подписание газового контракта Москва и Киев подписывают документы на транзит газа. Об этом на своей странице в Facebook рассказал министр юстиции Украины Денис Малюска. А глава компании «Оператор ГТС Украины» под фото символично подписал «процесс пошел». Но о завершении сделки ни одна из сторон пока не заявила. Текст документа не раз вызывал споры у представителей России и Украины. И даже вчера страны не смогли его утвердить. Видимо, сейчас процесс выходит на финишную прямую. Неделю назад Москва и Киев согласовали важный вопрос транзита голубого топлива через Украину. Уже известно, что контракт будет заключен на пять лет. В первый год объем транзита составит 65 млрд м³, после — 40 млрд м³. Одно из условий договора: «Газпром» и «Нафтогаз» отказываются от взаимных претензий. И пока, судя по всему, удается найти компромисс, принципиальных разногласий нет. Ожидается, что уже сегодня страны придут к общему знаменателю.