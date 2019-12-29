Минкомсвязь проводит проверку возможных утечек данных с портала Госуслуг

Москва, 29 декабря. Системы сайта Госуслуг работают в штатном режиме, специалисты проводят проверку возможных утечек данных. Об этом рассказали в пресс-службе Минкомсвязи.

«В настоящий момент системы работают в штатном режиме. По факту возможного инцидента, изложенного в СМИ, начата проверка», — сообщили в ведомстве.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в одном из российских регионов в Сеть утекли персональные данные пользователей портала. Сообщалось, что инцидент произошел из-за ошибочной настройки программного обеспечения одного из серверов сайта.