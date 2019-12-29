Украина показала облик сверхтяжелых ракет для лунных миссий

Киев, 29 декабря. Украинское конструкторское бюро «Южное» представило облик четырех перспективных космических ракет-носителей сверхтяжелого класса Mayak. Видео опубликовано на YouTube-канале бюро.

На кадрах показаны перспективные ракеты семейства Cyclone и Mayak, в том числе четыре ракеты сверхтяжелого класса. По данным бюро, ракета Mayak-SH-3 способна выводить на низкую околоземную орбиту 59 тонн груза, ракета Mayak-SH-7 имеет максимальную грузоподъемность ― 125 тонн.

В бюро отметили, что ракета Mayak-SH-5 может быть использована для выведения на орбиту космической транспортной системы Земля — Луна — Земля.

Ранее «Южное» представило панораму лунной промышленно-исследовательской базы, создание которой анонсировало в ноябре текущего года. Панорама лунной базы размещена на сайте бюро. Специалисты сформировали внешний вид базы и определили инфраструктуру на различных этапах функционирования.

КБ «Южное» в советское время занималось разработкой космических ракет «Космос» и «Зенит», а также межконтинентальной баллистической ракеты «Сатана». На данный момент предприятие производит части для американских ракет. Ранее КБ «Южное» презентовало проект семейства лунных перелетающих посадочных аппаратов для поиска полезных ископаемых. В бюро отметили, что разработка может иметь практическую пользу для «лунной деревни».