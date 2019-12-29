Сирия, 29 декабря. Идеолог мирного примирения убит в Дамаске неизвестными. В лагере беженцев «Аль-Хол» на востоке Хасаки гибнут дети. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВВС Сирии: нанесли точечные удары по местам базирования террористов «Тахрир аш-Шам» в Идлибе.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: отразили нападение боевиков в Алеппо, по неподтвержденным данным потеряли один танк, в Идлибе обменялись ударами с боевиками.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: на юге Алеппо ударили по линиям обороны САА.

«Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир»: по неподверженным данным, в Алеппо уничтожили танк правительственных сил, в Идлибе распространяют пропагандистские листовки.

Провинция Дамаск

Как сообщает новостное агентство Baladi News, в поселка Саса на юге провинции Дамаск с помощью самодельной бомбы был подорван автомобиль, принадлежащий Бахджату Хафезу, одному из «крёстных отцов» примирения между властями Сирии и вооружённой оппозицией, действующей на юге. Хафез находился в салоне автомобиля в момент детонации и погиб на месте. Хафез также руководил комиссией по примирению враждующих сторон в своём родном посёлке. Пока ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за покушение.

Провинция Алеппо

На юге провинции продолжаются столкновения между отрядами Сирийской арабской армии (САА) и боевиками вооруженной оппозиции и альянса «Тахрир аш-Шам». Как передает агентство Step News, боевики оппозиции заявляют об успешном пресечении попытки прорыва со стороны правительственных сил на фронте у поселения Заммар.

Джихадисты «Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир» (известна также как «Фронт национального освобождения»), заявили что у соседней деревни Тель-Алум ими был подбит танк правительственных сил с помощью ракетной установки. Официальные СМИ пока не дают подтверждений заявления джихадистов.

Провинция Идлиб

Авиация ВВС САА после перерыва совершила боевой вылет в районе поселения Маар-Ширин и нанесла точечный удар по укрепрайонам радикалов «Тахрир аш-Шам», в оккупации которых находится поселение. Как передал источник в сети Twitter (@ufuk_sy), в ходе обстрела были полностью разрушены огневые точки боевиков.

Боевики «Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир» с целью подъема боевого духа в своих рядах начали распространять листовки. в котором указано количество и виды военной техники, уничтоженной ракетными ударами боевиков за последний месяц в Идлибской зоне деэскалации. Указывается, что ими боевикам якобы удалось уничтожить, по меньшей мере два танка, одну бронированную машину пехоты САА, пять ракетных и одну огневую позиции, тяжёлое артиллерийское орудие, ряд пулемётов и 8 отрядов войск САА, включая оперативный штаб.

Провинция Хасака

В лагере беженцев «Аль-Хол» в очередной раз из-за невозможности получить оперативную медицинскую помощь и лекарства скончался ребенок. Как указывает новостной портал Alk Habour, причиной смерти несовершеннолетнего послужила простуда с осложнениями. Курдские радикалы, охраняющие лагерь, по-прежнему не пропускают гуманитарные конвои внутрь и не оказывают самостоятельно помощи беженцам, запертым в лагере. Часть палаток оказалась затоплена после ливневых дождей. Перемещенные лица живут без света, медикаментов и теплых вещей. Общее количество проживающих в лагере оценивается в 70 тысяч человек. Курдская администрация позволяет беженцам покидать лагерь только небольшими партиями.