Путин и Меркель обсудили Ливию, Сирию и обмен заключенными между Украиной и Донбассом

Москва, 29 декабря. Президент РФ Владимир Путин обсудил по телефону с канцлером ФРГ Ангелой Меркель ситуацию в Ливии и Сирии, сотрудничество в газовой сфере, а также обмен удерживаемых лиц между Украиной и республиками Донбасса. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Телефонная беседа между лидерами двух государств состоялась по инициативе германской стороны. Путин и Меркель в ходе разговора затронули как вопросы двусторонней повестки, так и международной.

В частности, политики обратили внимание на необходимость наращивания усилий по урегулированию ситуации в Ливии, в том числе при содействии ФРГ и ООН.

«Затронута также ситуация в Сирии», — добавили в пресс-службе Кремля.

Собеседники дали позитивную оценку обмену заключенными между Киевом и Донецкой и Луганской народными республиками по формуле «всех установленных на всех установленных».

Кроме того, президент и канцлер рассмотрели вопросы сотрудничества Москвы и Берлина в газовой сфере. В частности, подтвердили настрой на дальнейшую поддержку проекта строительства газопровода «Северный поток — 2», который предусматривает две нитки общей производительностью 55 миллиардов кубометров газа ежегодно от побережья России через Балтийское море до Германии.

«Отмечен прогресс на переговорах о продолжении транзита российского газа через территорию Украины после 1 января 2020 года», — говорится в сообщении.

Путин и Меркель поздравили друг друга с Новым годом и Рождеством и условились о будущих контактах.

Ранее жители Германии признались, что Путин и Меркель, по их мнению, в 2020 году сыграют ключевую роль при решении глобальных проблем. О своей позиции они заявили в ходе опроса, проведенного институтом YouGov. Президента РФ и канцлера ФРГ они назвали наиболее значимыми политиками наступающего года.

Отметим, что Путин и Меркель в предыдущий раз разговаривали по телефону на прошлой неделе. Главной темой беседы стали поставки газа в Европу. А виделись политики в последний раз на саммите «нормандской четверки» в Париже. В переговорах, посвященных урегулированию ситуации ситуации на юго-востоке Украины, приняли участие также лидер Франции Эммануэль Макрон и украинский президент Владимир Зеленский. Меркель тогда назвала Путина победителем саммита.