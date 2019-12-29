Художница из Тюмени запустила арт-проект, помогающий детям в больницах и пожилым людям

Жительница Тюмени Виктория Семиренская преподает в детской школе искусств, а в свободное от работы время проводит мастер-классы в детских больницах и домах ветеранов. Проекту «Краски жизни» уже четыре года. Виктория рассказала Федеральному агентству новостей, как все начиналось.

История замечательного проекта началась с неприятной ситуации в семье Семиренской.

«Несколько лет назад моя маленькая племянница попала в больницу. Я начала навещать ее и заниматься с ней. Мы рисовали, делали поделки, и постепенно к нам начали присоединяться другие ребята. Дети получали от этого процесса огромное удовольствие и становились заметно веселее. Немного забывали о том, где находятся. Даже не замечали, как им ставили уколы и меняли капельницы — настолько были увлечены. Тогда мне и пришла в голову идея создать «Краски жизни», — вспоминает девушка.

Благодаря тому, что Виктория на тот момент была членом молодежной общественной палаты Тюменской области, ей удалось быстро договориться с Областной клинической больницей №2 и начать проводить занятия.

«Проект изначально волонтерский, и все материалы для занятий мы закупали за свой счет. Поэтому проводили небольшие мастер-классы, рассчитанные на десяток детей. Потом нам удалось получить несколько грантов и расшириться. Теперь мы устраиваем большие мероприятия, в которых участвует до 100 человек. И работаем уже в двух крупнейших больницах области — в Областной клинической больнице №2, в которой мы начинали, и в Областной клинической больнице №1, которая присоединилась к проекту позже», — рассказала собеседница ФАН.

В процессе развития проекта оказалось, что не только дети любят заниматься творчеством. Со временем из движения «Краски жизни» выделился и «Спецотряд», который проводит занятия арт-терапии для пожилых людей.

«Меня неожиданно позвали провести мастер-класс в одном из домов ветеранов, и я позвала с собой несколько своих выпускников. И это занятие принесло море удовольствия не только пожилым людям, но и моим ребятам. С тех пор мы делаем это на постоянной основе», — заметила Семиренская.

С самого начала проекта Виктории помогают многие другие неравнодушные люди. Это и ее коллеги, и ученики, и друзья, и просто те, кто узнал о нем.