Козак рассказал, каким будет ответ России на санкции США против «Северного потока — 2»

Москва, 29 декабря. Ответ России на санкции США против проекта строительства газопровода «Северный поток — 2» будет взвешенным и адекватным, рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

Он заверил, что трубопровод будет достроен, невзирая ни на какие ограничительные меры.

«Мы понимаем, как это сделать», — добавил Козак.

Вице-премьер уточнил, что у Вашингтона «другое представление, когда речь идет о чужой энергобезопасности».

«Если бы речь шла о собственной энергобезопасности, думаю, что решения принимались бы другие», — констатировал он.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2020 год, включающий санкции против «Северного потока — 2». Швейцарская компания Allseas объявила о приостановке своих работ.

«Северный поток — 2» предусматривает строительство двух ниток газопровода общей производительностью 55 миллиардов кубометров газа ежегодно от побережья России через Балтийское море до Германии. Многие европейские страны поддерживают проект, поскольку заинтересованы в бесперебойных поставках ресурса.

США же стремятся продавать Европе свой сжиженный природный газ. Поэтому Вашингтон называет «Северный поток — 2» «угрозой безопасности» для европейских государств.

Решение США уже осудили многие европейские политики. Как отметил министр энергетики Александр Новак, Россия планирует запустить газопровод «Северный поток — 2» до конца 2020 года.