Долгожданный снег выпадет в Центральной части России перед Новым годом

Москва, 29 декабря. Снегопад накроет Центральную Россию перед Новым годом, заявили в Гидрометцентре РФ.

В этом году зима выдалась очень теплой. Среднесуточная температура воздуха превышала климатическую норму.

Однако перед новогодними праздниками в некоторых районах страны характер погоды изменится. Похолодает с 30 декабря.

Метеорологи считают, что европейскую часть России ждут обильные снегопады. Специалисты также предупреждают о падении атмосферного давления. Это может привести к ухудшению самочувствия метеозависимых людей.

«Через территорию округа с севера на юг начнут перемещаться атмосферные фронты североатлантического циклона. Регион накроет снегопад», – пишет издание «Слово и Дело».

Ожидается усиление ветра с порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха в ночь на 1 января достигнет околонулевой отметки.

Ранее специалист Гидрометцентра сообщил, что в Петербурге с 29 декабря усилится ветер, ожидается снегопад.

В Москве ночь на 30 декабря может стать самой холодной. По словам Романа Вильфанда, в Московской области в ночь на 31 декабря столбики термометров упадут до отметки 16 градусов мороза.