Галкин объяснил, почему Пугачева не смогла прийти на прощание с Волчек

Москва, 29 декабря. Примадонна российской эстрады Алла Пугачева не смогла прийти на прощание с художественным руководителем московского театра «Современник» Галиной Волчек из-за плохого самочувствия, об этом рассказал супруг Пугачевой Максим Галкин.

Пугачева и Волчек были близкими приятельницами, режиссер иногда приходила в гости к примадонне и проводила время с нее детьми ― Гарри и Лизой.

«Сегодня не вся семья здесь, но есть Кристина, брат мой. Конечно, должна была быть Алла Борисовна, но, скажу вам честно, она очень тяжело переживает эту утрату — у нее резко поднялось давление, она физически не может находиться здесь», ― рассказал Галкин.

Шоумен отметил, что виделся с Волчек 19 декабря и не заметил никаких признаков того, что артистка чувствует себя плохо. Галкин признался, что всегда отмечал характер и мужественность Волчек.

Как ранее сообщил корреспондент Федерального агентства новостей, Волчек похоронили на Новодевичьем кладбище. Могила известной актрисы и режиссера расположена на Новодевичьем кладбище рядом с режиссером Марком Захаровым, неподалеку от могил еще двух выдающихся артистов — Олега Табакова и Леонида Броневого.

Волчек умерла 26 декабря на 87-м году жизни. За несколько дней до смерти она была госпитализирована в реанимацию одной из московских клиник, где врачи диагностировали у нее проблемы с сердечно-сосудистой системой.