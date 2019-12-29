Что изменится в жизни россиян с 1 января 2020 года

Федеральное агентство новостей рассказывает о главных законодательных изменениях, вступающих в силу с нового 2020 года.

Индексация пенсий

С 1 января 2020 года будут увеличены на 6,6% страховые пенсии неработающих граждан, которые они получают по старости, по инвалидности либо по потере кормильца. В среднем рост страховых пенсий произойдет на одну тысячу рублей.

Кроме того, с нового года в регионах повышается прожиточный минимум пенсионеров, а это значит, что граждане, чья пенсия окажется ниже установленной величины, получат социальную доплату до прожиточного минимума.

Согласно порядку, установленному по инициативе президента Владимира Путина в 2019 году, сначала к пенсиям граждан будет установлена социальная доплата до прожиточного минимума в регионе, а затем произведена индексация на 6,6%.

О том, какие еще нововведения ждут российских пенсионеров в 2020 году, читайте в материале ФАН.

Новые детские пособия

С 2020 года по инициативе главы государства детские пособия по уходу за ребенком будут выплачиваться до достижения ребенком трех, а не полутора лет. Претендовать на такие пособия могут семьи, среднедушевой доход которых не превышает двух прожиточных минимумов.

Размер «путинского» детского пособия будет равен величине прожиточного минимума на детей, установленного в регионе проживания за второй квартал 2019 года. В среднем по стране это 11004 рубля. На первого ребенка пособие будет выплачиваться из федерального бюджета, а на второго — из средств маткапитала, который с нового года вырастет до 466617 рублей.

Подробнее об изменении выплат семьям с детьми в 2020 году читайте в обзоре ФАН.

Увеличение МРОТ

С 1 января 2020 года в России увеличится минимальный размер оплаты труда. Он составит 12130 рублей в среднем по стране. При этом некоторые регионы установили МРОТ, который существенно превышает эту сумму.

Напомним, МРОТ используется для расчета ряда пособий. Соответственно, с его ростом эти выплаты тоже увеличатся. В частности, речь идет о пособии по временной нетрудоспособности, пособии по беременности и родам, пособиях по уходу за ребенком до полутора лет, начислении больничных. Для их начисления используется МРОТ, если заработок в расчетный период был очень маленьким или отсутствовал.

Дополнительные дни отпуска

С 1 января 2020 года количество оплачиваемых дней отпуска россиян увеличится из-за вступления в силу закона об обязанности работодателя предоставлять работнику один оплачиваемый выходной день для прохождения диспансеризации. А когда речь идет о человеке предпенсионного или пенсионного возраста, то ему на диспансеризацию обязаны выделить два дня.

Эти дни фактически будут оплачиваться как дни отпуска. Для подтверждения прохождения обследования медучреждения будут выдавать гражданам специальные справки, которые нужно будет отдать работодателю.

Ограничение переплат по кредитам

С 1 января 2020 года максимальный размер платежей по потребительскому кредиту, взятому на срок до одного года, не должен превышать полуторакратного размера самого займа. Это ограничение распространяется также на неустойки (штрафы, пени) и другие меры ответственности, применяемые к заемщикам, и в большей степени относится к деятельности микрофинансовых организаций (МФО).

Кроме того, с нового года финансовый омбудсмен начнет отстаивать права кредиторов МФО. К нему можно будет обратиться в досудебном порядке, если размер требований МФО не превышает 500 тысяч рублей.

Запрет контактных зоопарков

С нового года вступают в силу отдельные положения закона «Об ответственном обращении с животными». В частности, запрещается выгул собак потенциально опасных пород без намордника и поводка независимо от места выгула. Также с 1 января не допускается «осуществление деятельности, предусматривающей использование животных в культурно-зрелищных целях, основной целью которой является предоставление зрителям или посетителям физического контакта с животными». В народе эту норму прозвали запретом контактных зоопарков.

Отныне физический контакт с животными будет возможен лишь «при условии наличия недоступной для людей зоны с укрытиями, куда животным должен быть обеспечен постоянный беспрепятственный доступ». Также нововведение запрещает применять способные причинить вред лекарственные средства к животным, участвующим в культурно-зрелищных мероприятиях.

Кроме того, с нового года будет запрещено держать диких животных дома. Также начнется комплексное регулирование деятельности приютов для животных. Обращение с безнадзорными животными тоже будет строго регламентировано.

Новые правила рыбалки

С нового года вступает в силу закон о любительском рыболовстве, который закрепляет право на свободную и бесплатную рыбалку во всех местах, кроме особо охраняемых территорий и водоемов, которые используются для специального выращивания рыбы.

При этом ловить рыбу разрешено только удочкой. Использовать сети, взрывчатку, химикаты, электроток и электроудочки категорически запрещено. Ограничение на ловлю рыбы сетями снимается в определенные периоды для жителей некоторых регионов Севера, Сибири и Дальнего Востока.

Что касается подводной охоты, то по новым правилам она запрещена в местах массового отдыха людей, с использованием электронных средств обнаружения, аквалангов и иных автономных дыхательных аппаратов, а также с применением орудий подводной добычи над поверхностью воды. Суточные нормы вылова зависят от региона.

Переход на электронные трудовые книжки

С 1 января 2020 года в России вводится электронная трудовая книжка, благодаря которой работники получат постоянный и свободный доступ к информации о своей трудовой деятельности, а работодатели — новые возможности кадрового учета.

Данные будут храниться в Пенсионном фонде России. До конца 2020 года работники могут выбирать, вести ли им бумажную или электронную трудовую книжку. Для сотрудников, которые впервые оформятся на работу в 2021 году, будет существовать только электронный вариант документа.

Плата за общий колодец

С 1 января 2020 года подземная вода станет платной для садовых и дачных товариществ. Дело в том, что, согласно закону «О недрах», с нового года некоммерческие организации, созданные гражданами для ведения садоводства и огородничества, обязаны оформлять лицензию на добычу подземных вод для целей своего хозяйственно-бытового водоснабжения. Госпошлина за эту лицензию составляет 7500 рублей.

Однако дачникам, у которых есть скважины и колодцы в границах собственного земельного участка, оформлять лицензию не придется. Использовать подземные воды для собственных нужд они могут бесплатно. Изменения касаются только общих колодцев.

Рост цен на алкоголь

С 2020 года в России поднимутся цены на алкоголь. Так, минимальная розничная цена за пол-литровую бутылку водки вырастет на 15 рублей — до 230 рублей, за коньяк придется платить на 45 рублей больше, поскольку его минимальная розничная цена за пол-литра составит 433 рубля.

Вырастут и минимальные цены на бренди и другую алкогольную продукцию, произведенную из винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового дистиллятов, за исключением коньяка. К примеру, минимальная розничная цена на бренди составит 315 рублей за пол-литровую бутылку (сейчас — 307 рублей).

Кроме того, к росту цен на вино с 1 января 2020 года приведет увеличение стоимости винных акцизов до 31 рубля за литр.

Подорожание автомобилей

С нового года прогнозируют и существенное подорожание автомобилей в РФ, поскольку вырастут ставки утилизационного сбора на транспортные средства. Их рост составит 46,1% для автомобилей с объемом двигателя до 1 литра и 145% — для машин с двигателем от 3,5 литра.

Повышение утильсбора для самого массового сегмента российского авторынка, то есть для авто объемом двигателя 1-2 литра, ожидается на 112,4%, а ставка для транспорта массой 12-20 тонн возрастет на 18,6%.

Ограничения покупок в Интернете

С 2020 года товары, приобретенные в зарубежных магазинах на сумму более 200 евро, будут облагаться пошлинами. Ранее действовал беспошлинный порог на покупки до 500 евро. При этом ставка пошлины снизится с нынешних 30% до 15%.

Также любителям совершать онлайн-покупки на зарубежных сайтах следует знать, что максимальный вес беспошлинного товара не должен превышать 31 кг. За каждый килограмм сверх этой нормы нужно будет платить по два евро. Если одновременно будут превышены и вес, и стоимость посылки, то начислят наибольшую пошлину из двух.