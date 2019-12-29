Главные новости 29 декабря

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий воскресенья, 29 декабря.

Крупное ДТП произошло на севере Египта между городами Порт-Саид и Думьят, погибли по меньшей мере 23 человека. Десятки человек стали жертвами крупного ДТП в Египте.

Сын Яковлевой испугал подписчиков последствиями удаления тату с лица. У молодого человека сильно отекла нижняя часть лица.

Путин подписал закон, который предусматривает строгое наказание за нелегальную добычу янтаря и нефрита. Путин подписал закон о строгом наказании за нелегальную добычу янтаря.

Мощный взрыв прогремел на военном параде в йеменской провинции эд-Далиа, есть жертвы и пострадавшие. Мощный взрыв прогремел на военном параде в Йемене, есть жертвы.

Частное воздушное судно Cessna C560X с девятью пассажирами на борту совершило аварийную посадку на кукурузное поле в Аргентине. Пилот посадил неисправный самолет на кукурузное поле в Аргентине.

Турецкие власти поставляют ПНС Ливии оружие, военную технику и боеприпасы, а также снабжает его людьми. Турция направит в Ливию еще восемь тысяч сирийских боевиков.

Разин обвинил телеведущего Малахова в предательстве после очередного выпуска передачи «Привет, Андрей». Продюсер «Ласкового мая» обвинил Малахова в предательстве.

Подразделения сирийской армии заняли населенный пункт Аль-Хальба на юго-востоке провинции Идлиб. Сирийская армия освободила населенный пункт Аль-Хальба в провинции Идлиб.

В Госдуме объяснили необходимость информирования граждан о полагающихся им мерах соцподдержки. В Госдуме объяснили, зачем информировать россиян о положенных им льготах.

Специалисты рассказали, что для вычисления индивидуального необходимого объема жидкости существует простая формула. Эксперты развеяли миф о необходимости выпивать два литра воды в день.