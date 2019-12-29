Более 800 беженцев вернулись из-за рубежа в Сирию за сутки

Дамаск, 29 декабря. Более 800 беженцев вернулись из-за рубежа в Сирию за минувшие сутки, об этом говорится в информационном бюллетене Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.

«За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 830 беженцев», ― говорится в сообщении.

По данным Центра, за прошедшие сутки из Ливана через пункты пропуска «Джейдет-Ябус» и «Телль-Калах» прибыли 311 человек, в том числе 93 женщины и 158 детей. Из Иордании через пункт пропуска «Насиб» вернулись 519 человек, в том числе 156 женщин и 265 детей.

Кроме того, за сутки были восстановлены пять жилых домов, детский сад и хлебопекарня. За прошедшие сутки российская сторона провела три гуманитарные акции, в ходе которых была выдана тысяча продовольственных наборов общим весом 4,8 тонны.