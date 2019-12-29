Биограф рассказал об особом отношении Путина к Германии 

Берлин, 29 декабря. Президент РФ Владимир Путин влюблен в культуру и историю Германии, испытывает к этой стране большую симпатию. Об этом заявил немецкий биограф главы государства Александр Рар.

В конце 1999 года Борис Ельцин объявил об отставке с поста президента РФ. Путин вместо главы правительства стал и. о. российского лидера. Вскоре он занял высший административный пост страны, а в 2000 году в Германии вышла книга Рара под названием «Владимир Путин. «Немец» в Кремле».

По словам публициста, у Путина сложилось с годами особое отношение к Германии. Он в свое время учил немецкий язык, изучал культурные особенности страны и воспринимал иностранное государство не только как место работы.

«Это была своего рода романтическая любовь к немецкой культуре и истории, большое понимание и симпатия к этой стране», — считает Рар.

Журналист вспомнил, что Путин в качестве заммэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака часто ездил в Германию и делал все для поддержки немецких компаний и развития отношений между странами. Рар убежден, что без вклада нынешнего президента экономическое положение жителей Ленинграда было бы более сложным, поскольку в то время основные инвестиции и помощь шли именно из Германии.

«Это заслуга Путина, я обстоятельно описал это в биографии, и потому я назвал ее «Немец» в Кремле», — добавил биограф.

Отметим, что жители Германии и на сегодняшний день более, чем положительно отзываются о главе российского государства. Недавно институт YouGov провел опрос, в ходе которого немцы назвали Путина наиболее значимым политиком 2020 года практически наравне с их канцлером Ангелой Меркель. Граждане Германии убеждены, что именно эти два политика в наступающем году сыграют решающую роль при решении глобальных проблем.

Британская газета Financial Times включила Путина в список 50 наиболее значимых людей, «определивших облик десятилетия».