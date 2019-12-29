Лавров обсудит Сирию и СПВД с иранским коллегой

Москва, 29 декабря. Глава МИД РФ Сергей Лавров 30 декабря встретится с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом и обсудит с ним ситуацию вокруг ядерной сделки, Сирии, Персидского залива, а также кооперацию двух стран в энергетике. Об этом рассказали в российском ведомстве.

Дипломаты на переговорах рассмотрят также и другие вопросы сотрудничества России и Ирана, в том числе торгово-экономическую кооперацию, обменяются мнениями по региональным темам.

В МИД РФ подчеркнули, что отношения Москвы и Тегерана основаны на принципах взаимоуважения. Связи двух стран не подвержены политической конъюнктуре, о чем свидетельствует, например, наращивание торгово-экономического сотрудничества на фоне санкций США, отметили в ведомстве.

Так, за девять месяцев уходящего года товарооборот между странами вырос на 25,3% до 1,5 миллиарда долларов США.

«Настроены содействовать увеличению данного показателя», — говорится в сообщении МИД РФ.

Напомним, президент США Дональд Трамп 8 мая прошлого года объявил о выходе Вашингтона из соглашения по ядерной программе, которое было достигнуто в 2015 году «шестеркой» стран, куда входит и Россия. Иран в ответ сократил часть обязательств по ядерной сделке и начал обогащение урана выше уровня 3,67%.

В Сирии с 2011 года длится вооруженный конфликт. Основная часть террористов «Исламского государства»1 (запрещено в РФ) была повержена российскими венными.

Ранее стало известно о планах Ирана провести с Россией и Китаем новые совместные военные учения.

1 Организация запрещена на территории РФ.