Фейк о «купленном» для Москвы снеге поставил под сомнения все «расследования» Навального

Москва, 29 декабря. Блогер Алексей Навальный продолжает распространять фейк о том, что якобы власти Москвы закупили снег в Швейцарии. Вброс о «купленном» снеге опубликовало известное юмористическое издание «Панорама».

Зима в центральной части России выдалась бесснежной. Жители столичного региона жалуются на отсутствие снега в преддверии Нового года. На этом фоне ИА «Панорама» 24 декабря опубликовало запись о том, что мэрия Москвы закупит снег в швейцарском Цюрихе за 540 млн евро.

«Панорама» специализируется на публикации развлекательного и юмористического контента, у которого нет фактической основы. «Жертвами» шуток «Панорамы» становятся журналисты и пользователи Сети, не умеющие определять фейки. Так и Навальный повелся на сообщение юмористического издания и с уверенностью распространял фейк среди своих приверженцев. Блогер не смог упустить повода покритиковать столичные власти, даже не удосужившись проверить информацию.

В качестве подтверждения публиковались фотографии с Тверской улицы, куда снег привезли для сооружения горки. Глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк прокомментировал распространяемый фейк. Немерюк назвал информацию «полной чушью» и объяснил, откуда взялся снег.

«Говорят, будто специально для горки сноуборда город закупил снег — полная чушь. Это снег, который образуется от катков по всему городу. Его и привезли на Тверскую. Никаких дополнительных затрат город не понес», ― заявил чиновник в комментарии «Интерфаксу».

Но даже официальный комментарий мэрии Москвы не заставил Навального проверить информацию. В воскресенье, 29 декабря, блогер вновь опубликовал запись о «купленном» снеге.

Отметим, что российская оппозиция не отличается умением определять фейки и часто ведется на очевидные вбросы. Менеджер штабов Навального Леонид Волков подхватил с той же «Панорамы» фейк о том, что сибирские пожары тушат с помощью крестных ходов. Депутат Мосгордумы Елена Шувалова на основе фейка ИА «Панорама» построила целое выступление в парламенте о присоединении Калуги к Москве.

Авторы ресурса «Панорама» никогда не скрывали юмористический характер своих публикаций. Так, на сайте издания появлялись новости о том, что якобы НАТО собирает совещание по поводу мультфильма «Маша и Медведь».