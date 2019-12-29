Экономист объяснил, зачем государство ликвидирует ГУП и МУП

Президент Российской Федерации Владимир Путин утвердил 29 декабря закон, предписывающий реорганизовать либо ликвидировать до 1 января 2025 года те существующие в стране государственные и муниципальные унитарные предприятия (ГУП и МУП), которые ведут свою работу на конкурентных ранках. Исключением из этого правила будут организации, чья деятельность критически важна для государства. Правительство продолжает взятый им курс на приватизацию необязательных к нахождению в госсобственности активов, заявил в интервью Федеральному агентству новостей директор аналитического департамента компании «Альпари» Александр Разуваев.

«Наше государство — практически самый главный собственник в экономике, — выразил мнение собеседник ФАН. — И то, что оно периодически пытается оптимизировать свою собственность, — это абсолютно нормальная ситуация. Конечно, есть и другой момент — люди, работающие в этих предприятиях, могут почувствовать себя некомфортно. Однако, учитывая, что у нас социальное государство, не думаю, что им что-то сильно грозит».

Экономист не уверен, что правительство поспешит распродавать активы реорганизованных унитарных предприятий — все зависит от ситуации на фондовом рынке, которая в данный момент к подобным действиям не располагает. Как она изменится к 2025 году — покажет время.

«Однако при всем этом понятно, что правительство хочет отказаться от неинтересных ему активов или от тех, которые, с точки зрения логики, должны находиться в частных руках. Раньше в связи с принятием антикризисных и антисанкционных мер времени на структурные реформы не хватало, однако теперь экономика оживает, и наконец можно заняться преобразованиями», — считает Разуваев.

Эксперт прокомментировал распространенную местными и региональными властями практику «сокращать» чиновничий аппарат путем перевода части управлений и отделов под эгиду ГУП и МУП. Собеседник ФАН отметил, что, если данные организации будут среди приватизированных, их работникам придется познать все прелести капитализма.