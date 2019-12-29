РФ зафиксировала 32 нарушения перемирия в провинциях Идлиб, Латакия, Алеппо и Хама в Сирии

Дамаск, 29 декабря. Российская сторона в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии зафиксировала за сутки 32 нарушения режима прекращения огня, в то время как Турция — 26. Об этом говорится в информационном бюллетене министерства обороны РФ.

«Российской частью представительства зафиксировано 32 факта открытия огня в провинциях: Идлиб – 15, Латакия – 10, Алеппо – шесть, Хама – один», — уточняется в документе.

Турецкая сторона, отметили в ведомстве, зафиксировала 26 случаев нарушения перемирия в провинциях Идлиб, Хама и Алеппо.

Как указали в ведомстве, в течение дня Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев провел три гуманитарные акции. Жителям Сирии выдали одну тысячу продовольственных наборов общим весом 4,8 тонны.

Вооруженный конфликт в Сирии длится с 2011 года. ВС России в настоящее время проводят патрулирование территории севера страны в рамках заключенного 22 октября в Сочи меморандума о взаимопонимании, принятого лидерами РФ и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом с целью урегулирования ситуации в регионе.

Так, в минувшую пятницу подразделения российской военной полиции продолжили патрулирование по маршрутам Аджами — Авшария, Аджами — Манбидж в провинции Алеппо.