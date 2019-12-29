Эксперт объяснил, почему Путин является политиком номер один в мире

Немцы считают, что в 2020 году ключевыми фигурами в мировой политике станут канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин. Директор Института политических исследований Сергей Марков оценил результаты опроса, проведенного институтом YouGov.

По просьбе социологов немцы ответили на вопрос, какие политики, по их мнению, будут иметь наибольшую релевантность в 2020 году при решении крупных внешнеполитических проблем. Ответы распределились следующим образом: Ангела Меркель — 22%, Владимир Путин — 20%, президент Франции Эммануэль Макрон — 19%, президент США Дональд Трамп — 16%, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен — 12%. При этом 29% респондентов заявили, что никому из действующих мировых политиков не удастся найти ответы на текущие вызовы.

Если бы спрашивали всех европейцев, победил бы Путин

По мнению политолога Сергея Маркова, если бы институт YouGov проводил опрос среди всех жителей Европы, а не только немцев, то самым влиятельным политиком в мире был бы назван Владимир Путин. А если бы опрос проводился среди жителей всех континентов, то за первое место с президентом России поспорил бы разве что американский лидер Дональд Трамп.

«То, что Меркель набрала больше всего голосов, объясняется лишь тем, что опрос проводился среди немцев. Если бы спрашивали французов, победил бы Макрон, если британцев — их премьер-министр Борис Джонсон, и так далее. Но президент Владимир Путин в каждой европейской (и не только) стране оказался бы на втором месте, а в итоговом рейтинге — на первом», — заявил Марков в беседе с Федеральным агентством новостей.

Директор Института политических исследований объяснил, что у каждого политика есть свои сильные и слабые стороны.

В чем сила и слабость Меркель и Макрона

«Сильная сторона Меркель заключается в том, что она возглавляет самую крупную экономику Евросоюза, который сам по себе является рынком номер один в мире. А ограничивающая сторона Меркель в том, что она возглавляет очень слабое правительство, с точки зрения поддержки населения. С высокой долей вероятности она покинет свой пост в 2020 году. И еще одна слабая сторона немецкого лидера состоит в том, что Германия не обладает самостоятельной оборонной политикой, являясь подчиненным партнером США и Еврокомиссии. Этот же минус характерен для Франции и ее лидера. Макрон руководит страной с великой историей и является единственным руководителем ЕС, который способен мыслить стратегически. Это его плюсы. А слабость Макрона в том, что Франция слаба экономически, что у него нет команды и что против него идут мощные протесты в стране. Во многом Макрон является ставленником глобальной финансово-банковской олигархии и ничего нового и самостоятельного не несет», — считает Сергей Марков.

«Главный революционер современной эпохи»

Что касается президента России Владимира Путина, то его сильными сторонами политолог назвал «невероятные лидерские качества, позволившие ему вывести РФ из чудовищного кризиса 90-х годов».

«Путин обеспечил восстановление России как великой державы. Другой его козырь заключается в том, что он возглавляет мировое революционное движение против всевластия глобальной олигархии, прежде всего — англосаксонской. И в этом движении участвуют миллиарды людей, тысячи политиков, десятки очень видных политиков, а Путин для них — лидер. То есть наш президент, будучи человеком консервативных взглядов, оказался главным революционером современной эпохи. И еще одна сильная сторона Путина состоит в том, что он руководит великой Россией, одной из немногих суверенных стран, которая на протяжении своей истории побеждала всех претендентов на мировое господство — Карла XII, Наполеона, Гитлера», — отметил Марков.

Сила Трампа — это сила США

Силой Трампа Марков назвал то, что он руководит страной номер один в мире.

«США сегодня сохраняют лидерство в самых разных сферах: в экономике, технологиях, науке, в сфере массовой культуры, политического проектирования и так далее. Союзников и вассалов у Америки — практически полмира. Ее положение сверхдержавы очень прочно. Второй плюс Трампа в том, что он сам по себе является очень сильным политиком, осмелившимся бросить вызов вашингтонскому болоту, американскому глубинному государству, мировому истеблишменту. То есть, это революционер на президентском посту. Но его нещадно травят СМИ — как американские, так и мировые. У него нет своего ясного и четкого политического движения, его ненавидит руководство Республиканской партии, как и демократы. Его мечтают свергнуть, поэтому Трамп постоянно живет в ситуации готовящегося госпереворота и свержения», — считает Сергей Марков.

А попадание Урсулы фон дер Ляйен в этот список политолог назвал случайным и ничего не значащим в глобальном плане.

«Поскольку отвечали немцы, то они включили свою соотечественницу в список самых влиятельных политиков. Не исключено, что она сменит Меркель на посту канцлера ФРГ. Но ее роль в мировой политике мала», — убежден глава Института политических исследований.

Сергей Марков подчеркнул, что, если бы честно и открыто опрос проводился во всех странах мира, то Владимир Путин уверенно лидировал благодаря тому, что «он возглавил общемировое движение за суверенитет народов и против всевластия денационализированной и антирелигиозной олигархии». И единственный, кто мог бы побороться за первое место с Путиным — это президент США Дональд Трамп, но только потому, что он руководит Америкой. При этом Путин остается «самым сильным лидером современности», что вынуждены признать даже на Западе, добавил Марков.