Террористы обстреляли из гранатометов деревню в районе Латакии

Дамаск, 30 декабря. Група незаконных вооруженных формирований, засевших на юго-западе сирийской провинции Идлиб, обстреляли из гранатометов окрестности провинции Латакия. Специальному корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН) удалось побывать на месте происшествия.

Сообщается, что террористы выпустили ракетные снаряды по населенному пункту Слаго, расположенного в окрестностях города Кардаха.

Один из снарядов упал прямо на жилой дом, разрушив его практически до основания. Еще несколько снарядов террористов упали в районе леса, находящегося неподалеку от населенного пункта. К счастью, среди гражданского населения жертв нет.

Наш корреспондент побывал в селении Слаго, где произошла террористическая атака.

Стоит отметить, что это не первая вылазка джихадистов за последнее время. Буквально на прошлой неделе, террористические группировки атаковали нефтегазовый завод в провинции Хомс. Нападению также подверглась станция «Ар-Райян». В результате теракта серьезно пострадало важное производственное оборудование. Есть также информация о том, что налеты осуществлялись с помощью беспилотных летательных аппаратов.

Бригада пожарных прибыла на место происшествия в первые же минуты после нападения. К счастью, огонь удалось быстро локализовать. При этом, ответственность за нападение взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство»1.

В данный момент ведутся работы по восстановлению пострадавшего завода.

Сирийская армия делает все возможное, чтобы обезопасить освобожденные сирийские провинции от атаки незаконных вооруженных группировок. Тем не менее боевики продолжают свои вылазки и нападают на жилые районы республики. Как правило, жертвами таких атак становятся мирные жители и важнейшие объекты инфраструктуры.

1 Организация запрещена на территории РФ.