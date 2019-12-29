Москва, 29 декабря. Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) утратила последние капли своего авторитета, эта миссия — мировой мошенник, который придумывает спектакли с применением химического оружия в угоду США. Об этом заявил военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец.

«Я давно слежу за теми выводами, которые делают в своих отчетах ОЗХО и печально знаменитые «Белые каски» — организаторы этого циничного и лицемерного шоу. У меня вывод только один: ОЗХО — мировой мошенник. По-другому просто не скажешь, если даже присутствующие в докладе выводы вымарываются, потому что, видите ли, они противоречат той лжи, которую они хотели запихнуть в этот доклад», — сказал он Nation News.

Баранец назвал ОЗХО «пристяжной болонкой США» и врагом Сирии и России, а также подчеркнул, что все организованные в арабском государстве «Белыми касками» события представляли собой «череду спектаклей».

Он напомнил, что Россия после скандала приглашала специалистов ОЗХО посетить Думу, чтобы они имели возможность по свежим следам собрать пробы и провести необходимые экспертизы, однако предложение было проигнорировано.

«Я считаю, что ОЗХО утратила последние капли своего авторитета. Это организация управляется людьми, которым страшно хочется оклеветать Россию и Сирию, поэтому они и придумывают всяческие спектакли с применением химического оружия. А то, что произошло с подготовкой доклада, когда вымарывались не только отдельные цитаты, но и целые страницы, является еще одним тому подтверждением. ОЗХО стала перчаткой на руках недругов РФ», — резюмировал Баранец.

На то, что организация действует пристрастно, неоднократно указывал сайт WikiLeaks. Последние доказательства, опровергающие проведение химатаки в сирийской Думе в 2018 году, портал опубликовал 27 декабря. Согласно представленным документам, руководители миссии распорядились уничтожить инженерный доклад с заключениями экспертов о том, что «химическая атака» была постановочной.

Ресурс и ранее обнародовал выводы специалистов, свидетельствующие о том, что следователи ОЗХО используют неприемлемые методы и скрывают информацию по данному делу.

Напомним, США обвинили легитимное правительство Сирии в применении химического оружия в городе Дума и Восточной Гуте. Сирийские власти обвинения отвергли, назвав их несостоятельными. В ноябре лидер Сирии Башар Асад заявил, что ни одного реального подтверждения якобы применения правительственными войсками такого оружия на территории САР до сих пор нет.

Сообщения об атаке в свое время поступили от организации «Белые каски», чьим источником финансирования являются США, и которая известна регулярными провокациями по расшатыванию ситуации в Сирии.